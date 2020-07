PAT * “ EUREGIOFAMILYPASS “: « FAMIGLIE AL RISTORANTE CON LO SCONTO DEL 20%, L’OBIETTIVO è AMPLIARE L’OFFERTA DI BENI E DI SERVIZI A TARIFFE AGEVOLATE »

Con l’EuregioFamilyPass le famiglie al ristorante con lo sconto del 20%. L’offerta è riservata alle famiglie in possesso dell’EuregioFamilyPass.

L’obiettivo dell’Accordo è ampliare l’offerta di beni e di servizi a tariffe agevolate per le famiglie in possesso dell’EuregioFamilyPass. Grazie alla determina provinciale, a firma dell’Agenzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giovanili, ora le famiglie in possesso dell’EuregioFamilyPass potranno beneficiare di ulteriori agevolazioni anche nel settore della ristorazione in Provincia di Trento. La nuova promozione consiste nell’applicare al/ai genitore/i in possesso dell’EuregioFamilyPass con al seguito uno o più figli minorenni lo sconto di almeno il 20% sulle consumazioni effettuate con orari e condizioni stabiliti nel dettaglio dall’Accordo.

Hanno già aderito due ristoranti all’offerta e tanti altri stanno per arrivare. Ecco i primi due, sono “La tana dell’Ermellino” a Cavedago e “Andel Haus” ad Andalo. L’elenco con i ristoranti è sempre aggiornato sul sito https://www.trentinofamiglia.it/Servizi-Family/EuregioFamilyPass

L’EuregioFamilyPass si arricchisce di un altro pacchetto promozionale per le famiglie, questa volta dedicato alla categoria “Ristoranti” (maggiori informazioni sulle agevolazioni qui: https://www.trentinofamiglia.it/Servizi-Family/EuregioFamilyPass). “Un altro passo importante – ha dichiarato l’assessore alla salute Stefania Segnana – è stato compiuto dalla Provincia autonoma di Trento per dare un aiuto concreto alle famiglie.

Attivare l’EuregioFamilyPass è una grande opportunità per le famiglie perché con questa card possono ottenere scontistiche, tariffe agevolate e promozioni su diversi ambiti: dall’accesso ai musei e ai castelli provinciali ai trasporti pubblici, dalla promozione “Ski family in Trentino” alla recente “Swim family”. Un’altra importante finalità dell’Accordo – ha proseguito – è agevolare i ristoratori ad occupare i locali in due fasce orarie – pranzo 11.30-12.30 e cena 18.00-19.30 – che di solito non sono particolarmente frequentate dai clienti, mentre per le famiglie sono orari molto idonei e utili per la somministrazioni di pappe e pasti ai bambini. Quindi l’inizitiva è, da un lato, un’opportunità di business per i ristoratori e, dall’altro, un’azione concreta di sostegno economico alle famiglie.”

La nuova promozione consiste nell’applicare al/ai genitore/i in possesso dell’EuregioFamilyPass con al seguito uno o più figli minorenni lo sconto di almeno il 20% sulle consumazioni effettuate dalle ore 11.30 alle ore 12.30 (pasto del mezzogiorno) e dalle ore 18.00 alle ore 19.30 (pasto serale); entro gli orari di fine pasto la famiglia si impegna a lasciare libero il tavolo, pena la non applicazione della scontistica: l’ora di rilascio del tavolo è quella riportata dallo scontrino fiscale. L’Organizzazione può prevedere fasce orarie più ampie rispetto a quelle stabilite dal presente Accordo.

Altro dato importante da evidenziare è che i ristoranti, per aderire all’EuregioFamilyPass, devono prima aver ottenuto dall’Agenzia per la famiglia la certificazione “Family in Trentino” che garantisce alla famiglia una serie di servizi “family” tra cui: il fasciatoio, lo spazio allattamento, menù family, spazio gioco per i più piccoli, ecc.

Si ricorda che la EuregioFamilyPass può essere utilizzata dalle famiglie residenti nei tre territori aderenti e cioè Trentino, Alto Adige e Sud Tirolo e possono utilizzare le scontistiche proposte dai tre territori. Stessi. Per attivare la card online la procedura è semplice e veloce, clicca qui: https://fcard.trentinofamiglia.it/