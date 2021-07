PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GIUNTA PAT AD ALTAVALLE: « FOCUS SU AMBIENTE – BELLEZZA – FRAGILITÀ TERRITORIO – SANITÀ – VIABILITÀ »

Oggi la Giunta provinciale si è riunita ad Altavalle, in Val di Cembra. “Riunire la Giunta nei Comuni ci permette di conoscere da vicino il territorio, capirne le problematiche e le diverse tematiche di interesse delle comunità. Vi ringrazio perché oggi abbiamo avuto occasione di ascoltare la voce di tanti amministratori che si sono messi a disposizione per mettere in risalto i temi che sono a cuore di tutta la Val di Cembra”.

Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha salutato i sindaci e le autorità locali presenti stamattina nella sala consiliare del municipio di Faver, oggi frazione del Comune di Altavalle, che nel 2016 è nato dalla fusione con le amministrazioni locali di Grauno, Grumes e Valda.

La Giunta provinciale ha avviato i suoi lavori dopo il saluto del sindaco di Altavalle Matteo Paolazzi, del commissario della comunità di valle Simone Santuari, dei sindaci Rosalba Sighel di Sover, Vittorio Stonfer di Giovo, del commissario di Lona Lases Federico Secchi e dei vicesindaci Laura Tabarelli di Cembra-Lisignano e Piergiorgio Pisetta di Albiano. Erano presenti anche i consiglieri provinciale Piero Degodenz e Alessandro Savoi.

Negli interventi degli amministratori locali focus su ambiente, bellezza e fragilità del territorio, sanità, viabilità: tematiche alle quali il presidente Fugatti e gli assessori competenti hanno dato un primo riscontro, accompagnato dall’illustrazione delle opere pubbliche previste nei prossimi anni da parte di Mario Monaco, responsabile di APOP, Servizio opere stradali e ferroviarie.

L’accoglienza alla Giunta provinciale da parte del territorio si è concretizzata anche con la presenza delle autorità locali come i comandanti dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco e del parroco don Bruno Tomasi.