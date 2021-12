APT TRENTO * ASSEMBLEA SOCI: « PRESENTATI PIANO OPERATIVO E BUDGET PREVISIONE 2022, RICAVI E COSTI A PAREGGIO PER 3.2 MILIONI »

19:21 - 22/12/2021

Si è tenuta oggi nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Geremia l’Assemblea dei Soci dell’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi nella quale sono stati presentati il Piano Operativo e il Budget di previsione per l’anno 2022. Il Presidente Franco Aldo Bertagnolli e il Direttore Matteo Agnolin hanno illustrato gli obiettivi e le strategie che verranno messe in campo l’anno prossimo per dare nuovo slancio all’economia turistica locale dopo le grandi difficoltà causate dal Coronavirus a livello mondiale.

Dagli interventi di Presidente e Direttore è emersa la volontà di valorizzare i capisaldi della offerta dell’ambito legati alla storia della città di Trento, alle diverse proposte outdoor del Monte Bondone e alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Si punterà con forza allo sviluppo del prodotto legato alle due ruote, dove i Campionati Mondiali UCI cicloamatori ne rappresentano l’evento clou; alla cultura con la creazione e il coordinamento di un “Tavolo Cultura” al quale siederanno i musei e gli enti culturali dell’ambito; al Food & Wine con la ricerca di nuove proposte in sinergia con gli operatori locali.

Il Presidente Franco Aldo Bertagnolli ha parlato dei cambiamenti avvenuti nel corso dell’anno riferendosi alla nuova direzione affidata da metà luglio a Matteo Agnolin, giovane manager che saprà portare una ventata di novità in Azienda, e all’avvio di un percorso con la Trentino School of Management per la stesura di un nuovo Piano strategico pluriennale dell’Azienda. In conclusione il Presidente ha affermato: “Siamo convinti di poter tornare a fare grandi cose per il nostro amato territorio”.

Il Direttore Matteo Agnolin, dopo essersi presentato ai Soci essendo il suo primo intervento in Assemblea, ha spiegato come il 2022 sarà un anno di nuove sfide, non solo per rispettare i requisiti di bilancio richiesti dalla nuova legge provinciale, ma soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo del prodotto, l’introduzione di nuove forme di comunicazione, la volontà di investire in tecnologia e in digitalizzazione. “Con grande responsabilità cercherò di introdurre delle novità per valorizzare l’accoglienza e l’esperienza del turista che viene a visitare il nostro territorio, puntando su una rete già forte di collaborazioni e sinergie”.

In Assemblea sono intervenuti il Sindaco di Trento Franco Ianeselli, affermando che ancora una volta bisognerà avere grande fiducia nella capacità di Trento e dell’APT di fare sistema, e l’Assessore al Turismo Roberto Failoni che ha riportato alla prudenza rispetto all’attuale situazione pandemica.

In chiusura di Assemblea è stato esposto il Budget di previsione economico con un totale di ricavi e costi a pareggio di euro 3.265.000. Infine, si sono svolte le votazioni del Piano Operativo e del Budget di previsione economico 2022, delle quote annuali di compartecipazione dei soci che sono stati approvati all’unanimità.

Foto: Daniele Mosna