PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA:  MINISTRO GUALTIERI, “ PREVISIONI DI RIPRESA POSITIVE PER LA SECONDA METà DELL’ANNO “

Il ministro Gualtieri: “Previsioni di ripresa positive per la seconda metà dell’anno”.

L’economia ai tempi del Covid: una crisi senza precedenti, ma anche una grande opportunità

“Siamo di fronte a una crisi senza precedenti, che nel contempo, però, ci offre un’opportunità unica e sono fiducioso che l’Italia potrà uscirne più forte e unita di prima”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, intervenuto oggi in videoconferenza al Festival dell’Economia online di Trento, insieme al professor Guido Tabellini, economista della Bocconi.

Incalzato dalle domande del direttore scientifico del Festival, Tito Boeri, il ministro ha evidenziato come il Paese si sia mosso in maniera rapida e imponente. “Non siamo più nella stretta emergenza, ma nella fase in cui occorre pianificare il rilancio e ripartire, anche attraverso una serie di riforme strutturali. Abbiamo dati non negativi sulla ripartenza dell’economia nelle seconda parte dell’anno – ha detto Gualtieri – che ci fanno sperare in una ripresa significativa. Dobbiamo fare di tutto per sostenerla, utilizzando ed implementando tutti gli strumenti a disposizione e predisponendo un piano ambizioso, che dovrà essere pronto a settembre, per l’utilizzo dei fondi europei previsti dal Recovery Fund”.