PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL DELLA FAMIGLIA: « “RISPOSTE ALLA CRISI DALL’EUROPA“, APPUNTAMENTO IN VIA ROMAGNOSI IL 2/12 (10.00-11.30) »

Festival della famiglia: “Risposte alla crisi dall’Europa”.Giovedì 2 dicembre, dalle 10.00 alle 11.30 presso la Sala Biblioteca PAT in via Romagnosi a Trento.

Le risposte alla crisi sono state molto diverse nei vari paesi membri dell’Unione europea. L’impronta dell’UE è stata comunque forte grazie ai vari interventi sanitari ed economici straordinari. E’ stata avviata anche la Conferenza sul Futuro dell’Europa per definire insieme ai cittadini il futuro dell’UE. Le famiglie insieme al sistema scolastico hanno reagito alla crisi. Sono emerse nuove buone pratiche nei vari settori che possono offrire spunti utili per gli altri territori. L’incontro intende raccontare le novità contenute in uno studio svolto a livello europeo ed è organizzato da Europe Direct Trentino della Provincia autonoma di Trento.

La conferenza si terrà giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 10.00 presso la Sala della Biblioteca della Provincia autonoma di Trento, in Via Romagnosi 7. Per partecipare in presenza è obbligatoria l’iscrizione: L’evento sarà trasmesso in diretta via streaming sui seguenti canali:

sito dell’Agenzia per la famiglia: www.trentinofamiglia.it

Facebook: @trentinofamigliapat

Youtube: “Trentino Famiglia”

Interverranno:

10:00 APERTURA DEI LAVORI

Nicoletta Clauser

Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica e Programmazione europea della PAT

10:10 PRESENTAZIONE DELLO STUDIO SULL’EUROPA POST-COVID-19- Education and youth in post-COVID-19 Europe- crisis effects and policy recommendations

Loes van der Graaf

Senior Researcher della Public Policy and Management Institute, ente di ricerca lituana che lavora a stretto contatto con le istituzioni europee

11:00 RIFLESSIONI SUI RISULTATI NELLA REALTÀ TRENTINA

Teresa Periti

Dirigente scolastica del Liceo Bertrand Russell di Cles

11:15 CHIUSURA DEI LAVORI

Roberto Ceccato

Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Cultura

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: