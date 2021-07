PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORSO PER SEGRETARIO COMUNALE: GOTTARDI, « 122 CANDIDATI HANNO SUPERATO LA PROVA PRE-SELETTIVA, FORMAZIONE GARANTITA A PIÙ PERSONE »

Corso per segretario comunale, 122 candidati hanno superato la prova pre-selettiva-L’assessore Gottardi: formazione garantita a più persone nell’interesse delle Amministrazioni del territorio.

Sono 122 i partecipanti al corso abilitante alle funzioni di segretario comunale promosso dalla Provincia autonoma di Trento e dal Consorzio dei Comuni trentini. Il dato emerge dalla graduatoria degli ammessi – approvata oggi dalla Giunta – dopo la prova preselettiva delle scorse settimane. Il numero dei candidati era stato fissato dall’esecutivo in 50 persone, ma alla luce del miglioramento delle condizioni epidemiologiche – oltre che dell’elevato numero di persone interessate – Piazza Dante ha deciso di ampliare la platea dei partecipanti. “L’Amministrazione provinciale ha ritenuto di estendere il numero dei candidati ammessi alla formazione nell’interesse prioritario dei Comuni, che potranno disporre di più figure abilitare a partecipare ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili attualmente vacanti o prossime a rimanere scoperte” spiega l’assessore provinciale agli enti locali Mattia Gottardi, evidenziando l’impegno della Provincia nel garantire alle municipalità trentine il personale necessario per erogare servizi all’altezza delle aspettative dei cittadini di tutti i territori”.

Nell’ambito della selezione per l’accesso al corso, erano pervenute in Provincia 197 domande di iscrizione, 183 delle quali da candidati in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione. È seguita la preselezione attraverso un test a risposte multiple sulle materie del diritto amministrativo, del diritto costituzionale, dell’ordinamento regionale e della contabilità pubblica. Dei 131 candidati che si sono presentati a sostenere la prova, in 122 hanno conseguito un punteggio di almeno 18 trentesimi. I candidati verranno ora iscritti alle singole edizioni del corso abilitante alla funzione di segretario comunale – che saranno indette in successione – secondo la loro posizione in graduatoria. Tutti gli interessati riceveranno una comunicazione scritta.