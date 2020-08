PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI DI VENERDì 21 AGOSTO – OGGI ALTRI 4 NUOVI CASI, SALGONO A QUATTRO ANCHE I RICOVERI DI CUI UNO IN TERAPIA INTENSIVA. »

Coronavirus: oggi altri 4 nuovi casi. Salgono a 4 anche i ricoveri.

Ci sono altri 4 nuovi casi positivi da Covid 19 in Trentino. Lo conferma l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che nel quotidiano rapporto sull’andamento dei contagi informa anche di un nuovo ricovero in ospedale: i pazienti nei reparti trentini sono dunque 4, di cui 1 in terapia intensiva.

Si segnala inoltre che nella giornata di ieri sono stati effettuati 745 tamponi.