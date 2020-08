APSS TRENTINO * LAUREE PROFESSIONI SANITARIE: « ISCRIZIONI FINO AL 17 AGOSTO, IL TEST DI AMMISSIONE UNICO PER TUTTI I CORSI SI SVOLGERà L’8 SETTEMBRE »

LAUREE PROFESSIONI SANITARIE: iSCRIZIONI fino al 17 agosto. Il test di ammissione, unico per tutti i corsi di laurea, si svolgerà l’8 settembre

C’è tempo fino a lunedì 17 agosto per iscriversi ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie. Per l’anno accademico 2020/2021 il Polo universitario delle professioni sanitarie di Trento e Rovereto ha attivato, in collaborazione con la Scuola di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Verona, cinque corsi di laurea, per un totale di 225 posti disponibili. Il test di ammissione, unico per tutti i corsi, sarà l’8 settembre. La Provincia autonoma di Trento organizza un seminario online di preparazione al test di ammissione dall’1 al 4 settembre (iscrizioni entro il 20 agosto).

Per la laurea in infermieristica sono disponibili 140 posti, per quella in fisioterapia 25, per il corso di laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 20, per quello in tecnica della riabilitazione psichiatrica 20 e per il corso di laurea in igiene dentale 20.

La domanda di iscrizione va fatta online sul sito dell’Università di Verona (https://www.univr.it/it/iscrizioni > sezione Medicina e chirurgia). Il test di ammissione, unico per tutti i corsi di laurea, si terrà giovedì 8 settembre.

Sul sito di Apss (https://www.apss.tn.it/polo-universitario > «documenti») sono disponibili informazioni sui corsi e le risposte alle domande più frequenti relative all’iscrizione, immatricolazione, modalità di frequenza ai corsi e agevolazioni per gli studenti.

Come ogni anno il Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia autonoma di Trento organizza un seminario di preparazione al test di ammissione. Il seminario di 16 ore è gratuito e si svolgerà dall’1 al 4 settembre in diretta streaming. Il webinar è rivolto prioritariamente agli studenti trentini iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie presso le Università convenzionate con la Provincia Autonoma di Trento.

Le iscrizioni vanno fatte online all’indirizzo https://bit.ly/2B1fnF2 entro il 20 agosto fino ad esaurimento dei posti disponibili (max. 200). Maggiori informazioni sul seminario online sono disponibili sul sito www.trentinosalute.net.