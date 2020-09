PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 24 SETTEMBRE – ALTRI 23 CASI POSITIVI, 1 MINORENNE E 14 RICOVERI »

Coronavirus: altri 23 casi positivi, 1 minorenne, 14 ricoveri. Ci sono diversi casi sparsi in tutto il Trentino, per un totale di 23 nuovi contagi da Covid a caratterizzare il rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sul totale, solo 1 caso è riferito ai noti cluster.

Ecco altri dettagli: 11 soggetti hanno presentato sintomi e fra loro c’è un nuovo minorenne. Salgono di una unità anche i pazienti ricoverati che oggi pertanto risultano essere 14, nessuno dei quali in rianimazione. Anche oggi non si registra alcun decesso per Coronavirus, mentre – sul versante degli screening – ieri sono stati analizzati 1.613 tamponi di cui 812 all’Ospedale Santa Chiara e 801 dalla FEM.