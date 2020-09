PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 22 SETTEMBRE – 25 NUOVI CASI, 1 MINORENNE / ANALIZZATI 999 TAMPONI »

Coronavirus: 25 nuovi positivi, 1 minorenne. Sale di 25 nuovi casi la lista dei positivi al Covid-19 in Trentino. Lo comunica l’azienda provinciale per i servizi sanitari che, nel bollettino riferito alla giornata di ieri, specifica come tra questo gruppo figuri anche un minorenne.

Dei casi nuovi, 5 presentano sintomi. Fra gli asintomatici – una ventina in tutto – ci sono anche 8 casi riferiti ai cluster su cui da giorni è impegnata l’equipe di esperti.

Sul fronte delle cure ospedaliere, sono 13 i pazienti, nessuno in rianimazione.

Si segnala infine che nella giornata di ieri sono stati effettuati 999 tamponi, tutti all’ospedale Santa Chiara di Trento.