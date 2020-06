APT ROVERETO (TN) * “LASCIATI ISPIRARE”: « IL NUOVO SLOGAN DELL’ESTATE IN VALLAGARINA, AL VIA DA LUGLIO IL CALENDARIO DI ESPERIENZE DEDICATE ALLE SUGGESTIONI DEI 5 SENSI »

Ha riaperto ufficialmente la stagione turistica della Vallagarina a ritmo post Covid, un’estate che evidenzia una voglia di ripresa con segnali positivi in particolare dal mercato italiano, ma anche da quello estero di prossimità, specie dalla zona della Baviera. Cresce la voglia di gestione in autonomia della propria vacanza privilegiando appartamenti e seconde case, ma non mancano i fedelissimi dell’hotellerie che hanno mantenuto rapporti con la destinazione anche in fase di lockdown. E i primi indicatori sulle presenze stanno comunque premiando un territorio come quello della Vallagarina che gode di ampi spazi, destinazioni ancora selvagge e proposte culturali rivolte ad un target di clientela selezionato.

Proprio sulla base delle indagini di mercato e relativi trend che caratterizzeranno i prossimi mesi del turismo domestico, Apt Rovereto e Vallagarina ha voluto realizzare un video di ripartenza seguendo un percorso narrativo fortemente emozionale che mette in evidenza gli stimoli sollecitati tramite le esperienze fruibili sul territorio, coinvolgendo in particolare i cinque sensi. Vista, udito, tatto, gusto, olfatto come filo conduttore di una destinazione di vacanza che punta sulle emozioni offerte mettendo al centro il turista come protagonista della propria esperienza sul territorio.

Diverse le proposte: dalle eleganti geometrie del centro cittadino di Rovereto al suggestivo paesaggio di vividi colori del Lago di Cei, dalle spettacolari vedute di fiabesche fortezze medievali agli ordinati declivi vitati che via via raggiungono l’Adige, dalle suggestioni selvagge delle Valli del Leno all’alba sopra le nuvole, spettacolo offerto dalle vette dell’altopiano di Brentonico. Un insieme di esperienze uniche ed irripetibili che nel giro di pochi chilometri permettono di vivere intense suggestioni culturali, di godere appieno di profumi e sapori locali attraverso l’assaggio di vini e prodotti del territorio, alternando percorsi all’aria aperta adatti a famiglie ma anche a escursionisti e biker esperti. Le esperienze saranno quindi il must di un’estate che dovrà necessariamente puntare su un numero di eventi ridotto, declinate su tutti i giorni della settimana per assicurare un’offerta di intrattenimento dal lunedì alla domenica.

Il progetto prende il via sull’onda delle emozioni suggerite dallo slogan “In Vallagarina, lasciati ispirare” con 5 proposte declinate attorno ai cinque sensi: Il fruscio dei passi, Gusta il ritmo della terra, Sguardi essenziali, Con-tatto con la natura, I profumi del bosco. Esperienze che verranno progressivamente integrate con ulteriori proposte, aggiornate settimanalmente, declinate sulle tre macro tematiche che caratterizzano l’offerta della destinazione, ovvero cultura, outdoor, enogastronomia, promosse tramite totem dedicati distribuiti presso strutture ricettive ed esercizi commerciali della città. Il programma completo delle esperienze è disponibile su www.lasciatiispirare.it, che rimanda direttamente al “tradizionale” visitrovereto.it, attraverso però la suggestione emozionale di un claim che rende l’ospite il protagonista dell’offerta turistica del territorio. Le esperienze, arricchite di settimana in settimana, saranno prenotabili direttamente presso gli uffici o tramite il sito ufficiale di Apt.