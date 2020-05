PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * CORONAVIRUS – I DATI AL 5 MAGGIO: « UNA PERSONA POSITIVA SU 1.000 TAMPONI, 1.644 GUARITE E 7 IN TERAPIA INTENSIVA NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE ALTOATESINE »

Coronavirus-Covid 19, i dati aggiornati rilevati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige al 5 maggio. 1.644 persone guarite, 7 in terapia intensiva nelle strutture ospedaliere altoatesine.

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno esaminato 1.024 tamponi, 1 dei quali è risultato positivi al Coronavirus Covid-19. Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 2.542. A livello provinciale l’Azienda sanitaria ha effettuato finora complessivamente 45.264 tamponi su 20.561 persone.

Persone ricoverate

Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 139 pazienti affetti da Covid-19. Altre 46 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. Sono 7 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Attualmente vi sono 4 pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria.

Persone decedute

Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è di 171 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 115 persone. Sono quindi complessivamente 286 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.

Persone in quarantena

1.242 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. 8.7308 sono le persone che hanno già concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare. Finora sono 9.980 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena.

Persone guarite

Sono 1.644 le persone guarite dal Covid-19 (+23 rispetto a ieri). A queste si aggiungono 598 persone (+5 rispetto a ieri) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 2.242 (+ 28 rispetto al giorno precedente).

Le tabelle relative ai casi positivi, alle persone in quarantena ed ai decessi saranno allegate appena verranno fornite dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

