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"Raccolta fondi Rsa trentine"

Conto corrente per donazioni: Iban IT 39 O 08304 01813 000013387834
Intestato a: "Un aiuto per le Rsa trentine"
Presso Cassa di Trento - Credito cooperativo italiano
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	PROTEZIONE CIVILE ITALIANA * EMERGENZA CORONAVIRUS / COVID-19: « LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA CONFERENZA STAMPA, ORE 18.00 DEL 24 MARZO » (LINK ALLEGATO)				


https://www.youtube.com/channel/UC4fru33Tzpu0UhCIHChiNFA/videos