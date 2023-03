PRO VITA FAMIGLIA * FESTA PAPÀ: COGHE, « SCUOLA, È NORMALE ANNULLARE INIZIATIVE E PROGETTI CHE COINVOLGONO I GENITORI? »

21.21 - lunedì 13 marzo 2023

Festa del Papà. Pro Vita Famiglia: Annullarla a scuola è ideologia. La famiglia, per sua natura, è formata da una mamma e da un papà e affermare che non esiste la “famiglia modello” e per questo annullare la Festa del Papà – come sta accadendo in alcune scuole – è profondamente ideologico. Le scuole, dopo progetti gender e carriera alias, continuano ad essere sempre di più campi di rieducazione. Purtroppo, lo sappiamo, molti bambini perdono prematuramente la mamma o il papà oppure si trovano ad affrontare situazioni difficili, come l’abbandono, la separazione o il divorzio.

Nessuna famiglia è perfetta, ma questo non significa che, in questo caso, la figura del papà non sia mai esistita e mai dovrà esistere. La scuola, anziché appiattire ed eliminare le figure genitoriali, dovrebbe semmai dare ai bambini gli strumenti giusti per parlare, con tatto e delicatezza, anche delle situazioni più difficili. Si può avere rispetto di tutte le situazioni senza dover per forza cancellare le tradizioni. Per il Ministro dell’Istruzione Valditara tutto ciò è regolare? E’ normale annullare iniziative e progetti che coinvolgono i genitori, e i papà in particolare, con l’intento di indottrinare bambini e giovani sull’esistenza di famiglie formate da “due mamme” o dove il papà viene fatto scomparire?». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.