PRESIDENZA COPASIR * UCRAINA: SEN. URSO, « AUDIZIONE CON IL DIRETTORE GENERALE DEL DIS ELISABETTA BELLONI, ESAMINATA L’EVOLUZIONE DELLA GRAVE CRISI »

17:38 - 9/02/2022

“Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nella seduta odierna ha audito il Direttore Generale del DIS, ambasciatrice Elisabetta Belloni. Nel corso dell’audizione, durata oltre due ore, si è svolto un approfondito esame, per gli aspetti riguardanti la sicurezza nazionale, della situazione sul piano geopolitico di alcune regioni di significativo interesse strategico per il nostro Paese. In particolare, si è esaminata l’evoluzione della grave crisi che interessa l’Ucraina con le possibili conseguenze sul settore energetico e su alcuni Paesi limitrofi come la Bielorussia.

Si è altresì trattata la evoluzione della situazione nel Sahel, dal Mali al Burkina Faso, Niger e Guinea, e nel Corno d’Africa, con particolare attenzione a Etiopia e Eritrea e alla possibile ingerenza di altri attori globali. Inoltre, sono state fornite informazioni sugli avvenimenti in Libia, dopo il mancato svolgimento delle elezioni, in Tunisia e sui Balcani, aree di prioritario interesse strategico nazionale. Infine, il Comitato ha adottato, su proposta del relatore senatore Ernesto Magorno, parere favorevole sullo schema di bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2022 degli Organismi di informazione per la sicurezza, esprimendo apprezzamento per la tempestività con cui esso è stato elaborato e trasmesso al Copasir”.

Lo rende noto il senatore Adolfo Urso, presidente del Copasir.