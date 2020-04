PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI * LOCKDOWN – FASE 2 COVID-19 – CONFERENZA STAMPA IN DIRETTA FACEBOOK: CONTE« I CONTENUTI DEL DECRETO GOVERNATIVO ” SBLOCCAPAESE ” DAL 4 AL 18 MAGGIO » (VIDEO – RIVEDI / REPLY

PRINCIPALI CONTENUTI DECRETO GOVERNATIVO – DAL 4 AL 18 MAGGIO 2020 (sintesi ed elaborazione redazione Opinione, da intervento in diretta live streaming del Presidente del Consiglio dei Ministri).

a) Rimarranno all’interno della regione gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro e salute, in aggiunta saranno autorizzati gli spostamenti mirati per ricongiungimento congiunti (nel rispetto delle distanze e con le mascherine e con divieti di assembramento).

b) È fatto divieto spostarsi in regioni differenti, sarà consentito farlo solo per assoluta urgenza per motivi di lavoro o salute.

c) Per sintomatologia con sintomi di febbre oltre 37,5 gradi, le persone devono stare a casa.

d) Sarà consentito l’accesso a parchi e giardini e ville pubbliche, con rispetto del distanziamento sociale.

e) Le attività sportive e motorie sono consentite nei pressi dell’abitazione, a distanza di due metri l’uno all’altro.

f) Altre attività sportive saranno consentite le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e sportivi riconosciuti dal Coni, a porte chiuse e senza assembramenti.

g) I bar e ristoranti potranno fornire il servizio di ristorazione con asporto, senza assembramenti e con rigoroso rispetto delle file. Il cibo non si consumerà al posto di ristoro.

h) Circa le attività produttive: dal 4 maggio tutti i settori manifatturieri e delle costruzioni riapriranno, con rispetto dei protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro (sottoscritto il 24 aprile 2020)

i) I flussi di lavoratori che si sposteranno con i mezzi di trasporto dovranno rispettare le normative presenti nel documento sottoscritto dal Ministro dei Trasporti.

l) Le regioni forniranno al Governo giornalmente i dati delle curve epidemiologiche, in coordinamento con l’Istituto superiore della Sanità.

m) Il rientro al domicilio di residenza è consentito in ogni caso.

n) Riguardo l’autocertificazione: il regime degli spostamenti rimane limitato, per cui il semplice foglio per dichiarare i motivi dello spostamento rimarrà in vigore.

o) Per il 18 maggio è in programma la riapertura anche del comparto del commercio e del dettaglio. E anche di musei mostre e biblioteche. Sarà previsto pure il permesso agli allenamenti delle squadre sportive.

p) Dal 1 giugno è prevista infine la riapertura del comparto della cura alla persona, quindi di attività come parrucchieri ed estetisti.

q) Le scuole saranno chiuse fino alla fine dell’anno scolastico, poiché è difficile fare convivere il rischio di riattivazione delle curve di contagio con la riapertura degli istituti.