APT VAL DI NON (TN) * “ ESPLOSIONI DI PENSIERO ”: « L’EVENTO SI TERRÀ GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE NEL PARCO DELLE PLAZE DI DERMULO, SUL LAGO DI SANTA GIUSTINA »

Dopo il successo dell’“edizione zero” lanciata nel luglio 2020, ritorna “Val di Non Big Bang. Esplosioni di pensiero sul prato”, il grande evento promosso dall’ApT Val di Non che si terrà giovedì 9 settembre nel parco delle Plaze di Dermulo, sul Lago di S. Giustina.

Con ospiti di prestigio che si confronteranno su varie tematiche relative al turismo locale e internazionale, il festival inizierà alle 15.30 con il primo talk: “Sostenibilità, economia circolare, smart working, home office, smart city. Siamo invasi da parole come queste, un nuovo dizionario sembra essere il protagonista del 2021. Quale significato diamo a queste parole? Sappiamo davvero come metterle al centro di una progettualità?”. A parlarne saranno Danilo Ropele (Reparto Innovazione della Cooperazione Trentina), Elisabetta Nardelli (Trentino Marketing), Claudia Torresani (AT Comunicazione, ufficio stampa Apt), Giulia Dalla Palma (Direttrice Apt Val di Non).

“Presente, passato e futuro” è il titolo del secondo talk, in programma alle 16.45, in cui si parlerà dei “nuovi scenari, le nuove prospettive, e i nuovi flussi turistici”. TSM e Non Academy illustreranno le prospettive emerse dalle interviste e dalla misurazione territoriale realizzate nei mesi scorsi. Ospiti: Andrea Gelsomino (TSM) e Luca Paternoster (Non Academy).

I grandi mutamenti che stanno rivoluzionando il turismo trentino saranno invece al centro dell’ultima tavola rotonda dal titolo: “Un’ApT unica per le valli del Noce. Ad un anno dalla riforma della legge sul turismo, verso la fusione fra e Apt Val di Non e ApT Val di Sole”. A confrontarsi saranno il presidente ApT Val di Non Lorenzo Paoli e il presidente ApT Val di Sole Luciano Rizzi. Modera il vice presidente ApT Val di Non Andrea Widmann.

A partire dalle 19.30 Cocktail night presso “Le Plaze – Panoramic Sunset”.

La partecipazione all’evento è gratuita, ai presenti verrà consegnato il kit “Una coperta sul prato”.

*

IL LUOGO

La cornice dell’evento, le Plaze di S. Giustina, rappresenta un luogo “simbolo” dell’estate nonesa 2021.

Recentemente riqualificato, attrezzato e chiuso al traffico veicolare, il parco è una meta ideale per trascorrere una giornata in riva al lago e per rilassarsi all’ombra di un abete ammirando Castel Cles.

L’evento si svolgerà in modalità “coperta sul prato”: tutti i partecipanti staranno comodamente seduti sull’erba del parco (ad ogni partecipante sarà consegnato l’apposito kit), distanziati e immersi nella splendida natura che circonda le Plaze.

Una delle principali novità 2021 è rappresentata da Le Plaze – Val di Non Beach: una grande area relax con spiaggia di sabbia fina, ombrelloni di bambù con la possibilità di affittare tutti i giorni il lettino per sdraiarsi al sole, giochi per i bambini per divertirsi sulla sabbia.

Non manca ovviamente la possibilità di divertirsi sulle acque del lago! L’ApT propone delle attività in kayak adatte a tutti: dal semplice noleggio alla classica visita nei canyon del Rio Novella, passando per altre escursioni guidate, meno impegnative, per chi vuole avvicinarsi a questa attività ed esplorare altre zone del lago.