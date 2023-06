PAT * SANITÀ: « OK ACCORDO CHIUSURA CONTRATTO 2016/2018 PER, DIRIGENTI MEDICI – VETERINARI – ODONTOIATRI – SANITARI APSS – DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE »

18.32 - martedì 13 giugno 2023

Dirigenza medica, ok all’accordo per la chiusura del contratto 2016/2018.Riguarda i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’Apss, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie. E’ stato concluso in questi giorni, con le organizzazioni sindacali di riferimento, lo specifico accordo per la chiusura del contratto 2016/2018 riferito all’area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari compresi i dirigenti delle professioni sanitarie. L’accordo prevede l’armonizzazione ad alcuni istituti previsti a livello nazionale in materia di assenze retribuite ed il riconoscimento a favore della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria della somma una tantum di 2 milioni di euro, per uniformare dall’ 1/01/2016 il valore annuo dell’indennità di esclusività a favore di tali professionisti a quanto riconosciuto dai relativi contratti collettivi nazionali vigenti.

Sono previste inoltre la rideterminazione del valore dell’indennità sanitaria provinciale e, con decorrenza dall’anno 2019 e 2020, di alcune indennità (indennità di specificità medico-veterinaria, remunerazione guardie notturne e/o festive, indennità di polizia giudiziaria) previste dai contratti collettivi provinciali vigenti, per uniformarli a quelli nazionali, per un valore annuale di 1,4 milioni di euro. “Esprimo soddisfazione per il risultato raggiunto – commenta l’assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana – che rinnova l’impegno a proseguire per la ripresa della contrattazione per gli anni a seguire”.

Le direttive all’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per la stipula degli accordi riguardanti il personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari erano state approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 332 del 24 febbraio 2023.