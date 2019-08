PIù EUROPA TRENTO * PROPOSTA LEGGE INIZIATIVA POPOLARE – MODIFICA COSTITUZIONE: « A PREDAZZO IL 22/8 AL VIA LA RACCOLTA DI FIRME PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE »

Domani 22 agosto a Predazzo raccolta firma per ‘Figli costituenti’. +Europa Trento comunica che domani giovedì 22 agosto 2019 a Predazzo, Piazza SS. Filippo e Giacomo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle 19.30 sarà presente un banchetto coordinato dall’iscritto Gerardo Benuzzi per la raccolta di firma per la proposta di legge di iniziativa popolare di modifica della Costituzione per introdurre garanzie per uno sviluppo sostenibile dell’Italia. Per noi, per i nostri figli.

L’iniziativa sarà presentata a Trento a inizio settembre in vista delle attività di raccolta firme che si svolgeranno in Provincia fino a fine ottobre.

Proposta di legge e informazioni: https://figlicostituenti.eu/