PAT * VOLANO – NUOVE SCUOLE MEDIE: BISESTI, « UNA RISPOSTA PER L’ALTA VALLAGARINA, LA CONCLUSIONE DEI LAVORI ENTRO L’ESTATE 2023 »

08.08 - venerdì 02 dicembre 2022

Volano, per le nuove scuole medie fine lavori previsti nell’estate 2023. Bisesti al cantiere dell’istituto: “Una risposta per l’Alta Vallagarina”. Tappa anche alla scuola d’infanzia e al nido Scoiattolo. “Attenzione alla sostenibilità e alle lingue straniere, una bella proposta per i più piccoli”.

È attesa entro l’estate 2023 la conclusione dei lavori per le nuove scuole medie di Volano, l’istituto che servirà anche Calliano, Besenello e dunque l’Alta Vallagarina. Questa la previsione emersa durante il sopralluogo dell’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti, che ieri nel centro vallagarino ha fatto tappa anche alla scuola equiparata dell’infanzia di via Santa Maria e al nido “Lo Scoiattolo”. “Le nuove scuole secondarie di primo grado – afferma Bisesti – rappresentano un intervento atteso dalla comunità. Una volta completate, permetteranno di dare quella risposta che attualmente manca all’Alta Vallagarina, grazie anche ad un’offerta formativa che comprenderà grandi spazi aperti, aule tematiche, vocate alle diverse discipline, e una didattica innovativa”.

Così l’assessore accompagnato nel cantiere di via Zucchelli dal vicesindaco di Volano Walter Ortombina, dalla dirigente scolastica Piera Pegoretti e dai tecnici. L’opera di competenza comunale ha un costo di 12 milioni di euro, finanziato dalla Provincia per il 70%. Considerando le attuali condizioni di mercato, per i rincari e la disponibilità di materie prime, che stanno avendo un impatto in generale sul settore degli appalti, la conclusione potrebbe avvenire verso la metà dell’anno prossimo, per un ingresso degli studenti stimato nel corso dell’anno scolastico 2023-24. La struttura ultimata avrà 12 aule, per circa 240 alunni, con un’aula magna, una grande palestra, la mensa e la sede dell’istituto comprensivo.

La visita dell’assessore ha compreso anche i servizi per i bambini da 0 a 6 anni. Prima il nido sovracomunale di Volano, Besenello e Calliano “Lo Scoiattolo” e a stretto giro l’adiacente scuola d’infanzia equiparata. Entrambe le strutture sono gestite dall’associazione Amici dell’asilo infantile di Volano, con la consulenza pedagogica della cooperativa Bellesini per il nido e della Federazione provinciale scuole materne per la scuola d’infanzia. Sono 64 i bambini ospitati alla materna e 54 quelli al nido. Attenzione alla sostenibilità, utilizzo materiali riciclati nei giochi e nelle attività e approccio alle lingue straniere sono alcuni punti della proposta formativa per i più piccoli e le loro famiglie.

“Fa piacere – così Bisesti – visitare delle realtà che puntano sui giochi e le attività di laboratorio con l’utilizzo di materiali naturali e riciclati, sull’avvicinamento dei bambini alla natura grazie agli spazi verdi, al parco e ai giardini sensoriali, oltre che sull’accostamento alle lingue straniere. Un valore aggiunto per l’infanzia in Trentino ed è positivo che a farlo sia una presenza radicata sul nostro territorio e in particolare a Volano, a servizio anche degli altri centri della Vallagarina”, ha detto l’assessore, accompagnato nella visita dai responsabili delle strutture, dal presidente dell’associazione Daniele Trentini e dagli altri rappresentanti e dal presidente della Federazione provinciale scuole materne Giuliano Baldessari.