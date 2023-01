MASÈ * HANDICAP: « DDL N 99/XVI, IL LINGUAGGIO È IMPORTANTE DOBBIAMO SENSIBILIZZARE I BAMBINI E LE BAMBINE SUL TEMA DELLA DISABILITÀ »

18.11 - martedì 17 gennaio 2023

Nella seduta odierna del Consiglio provinciale Vanessa Masè ha portato all’attenzione dell’Aula il suo disegno di legge n. 99/XVI “Modificazioni della legge provinciale sull’handicap 2003 e delle altre leggi provinciali dove ricorre il termine handicap, per sostituirlo con il termine disabilità” e ne ha ottenuto l’approvazione all’unanimità. Si tratta di un disegno di legge che non modifica dal punto di vista sostanziale le norme, né richiede impegni di spesa, ma mira a creare una maggiore cultura dell’inclusione e della necessità di non discriminare le persone per le loro difficoltà, ma per ciò che sono realmente.

Il linguaggio è importante, tanto è vero che un detto popolare dice “ne uccide più la lingua che la spada”, proprio a significare che le parole spesso feriscono e mortificano tanto quanto un gesto inappropriato. Le parole creano anche, cultura, mentalità, pensiero, una percezione diversa della realtà e l’uso corretto e appropriato del linguaggio aiuta a formare anche un pensiero correttamente indirizzato. Per questo è importante che le norme che regolano la nostra vita quotidiana siano le prime ad essere adeguate nel linguaggio. Una buona legge, con un linguaggio adeguato può essere una legge migliore.

Assieme al disegno di legge è stata anche presentata sempre dalla Consigliera Masè, una Proposta di ordine del Giorno in cui si impegna la Giunta a promuovere nelle scuole primarie iniziative per sensibilizzare i bambini e le bambine sul tema della disabilità in particolare quella motoria e delle difficoltà che le persone disabili incontrano regolarmente nell’affrontare la vita quotidiana.

Si allegano i testi del disegno di legge e della proposta di ordine del giorno

