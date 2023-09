PAT * TRENTODOC FESTIVAL: « EXPLOIT DI PARTECIPANTI AGLI EVENTI IN CANTINA, OLTRE 100 GLI APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO »

21.32 - domenica 24 settembre 2023

Trentodoc Festival, exploit di partecipanti agli eventi in cantina.Oltre 100 eventi sul territorio, tutti sold out. Sono diverse migliaia le persone che hanno voluto celebrare le bollicine di montagna, partecipando alla tre giorni di Trentodoc Festival. Un festival diffuso, che ha visto un vero e proprio exploit di partecipanti in particolare agli eventi in cantina organizzati dalle case spumantistiche di Tutto il Trentino.

Promosso dalla Provincia autonoma di Trento e organizzato da Istituto Trento Doc e Trentino Marketing, in collaborazione con il Corriere della Sera, il Festival ha visto la partecipazione di 60 personaggi illustri, tra i quali la Gialappa’s band, Diodato ed i migliori sommelier del Paese nell’ambito di 100 appuntamenti (80 dei quali in cantina: più del doppio rispetto alla prima edizione). Insomma una raffica di eventi, tutti sold out, che hanno consentito di valorizzare le competenze dei produttori, le tecniche di affinamento e il gusto unico di un’eccellenza made in Trentino, osservata con attenzione dagli appassionati. Un prodotto che vuole contribuire in maniera forte a promuovere l’enoturismo sull’intero territorio provinciale.