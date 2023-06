PAT * TRENTO NORD – CANTIERE: “ SOTTO CONTROLLO LA FUORIUSCITA DI BITUME “

19.03 - venerdì 30 giugno 2023

È accaduto nei giorni scorsi nel cantiere vicino alla rotatoria dei Caduti di Nassirya

Campotrentino: sotto controllo la fuoriuscita di bitume

Appa e Apop e Comune di Trento hanno già disposto un intervento per rimuovere il materiale fuoriuscito durante gli scavi per la realizzazione della bonifica delle Rogge. Nei giorni scorsi gli esperti hanno segnalato alcune problematiche riscontrate nel punto di confluenza della Fossa Primaria di Campotrentino all’interno del rio.

In particolare, a seguito delle prime operazioni di scavo e di smaltimento del materiale inquinato nel primo tratto della fossa (in uscita dal manufatto in cemento, e quindi nel tratto a cielo aperto), si sono manifestate fuoriuscite di materiale fluido altamente viscoso la cui caratterizzazione ha portato alla classificazione di sedimento catramoso.

Le operazioni sono state immediate. L’assessore provinciale all’ambiente Mario Tonina d’intesa con il sindaco di Trento Franco Ianeselli hanno dato il via libera agli interventi per risolvere quanto prima il problema: l’Apop (Azienda provinciale per le opere pubbliche) e l’Appa (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente) hanno già concordato con il Comune di intervenire per fermare la fuoriuscita del materiale catramoso presente all’interno del tratto intubato della Fossa Primaria di Campotrentino.

Martedì 4 luglio saranno effettuati un monitoraggio dell’aria e delle acque superficiali del canale al fine di tenere sotto controllo l’area e un sopralluogo nella sede del cantiere.