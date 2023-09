PAT * “TRENTINO SPORT MEETING”: « ATTIVITÀ DIGITALI CON SIMULATORE, ALLE “GALLERIE DI PIEDICASTELLO” TRE GIORNI DI FORMAZIONE »

08.14 - lunedì 25 settembre 2023

Tre giorni dedicati allo sport tra formazione e simulazione. Da giovedì 28 a sabato 30 settembre nelle gallerie di Piedicastello si svolge “Trentino Sport Meeting”, dedicato a studenti e giovani tesserati per le associazioni sportive. Gli appuntamenti coinvolgeranno atleti professionisti e olimpionici, ex atleti e tecnici con la possibilità per tutti di provare al simulatore alcuni sport invernali e non solo.

L’appuntamento con le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 non è poi così lontano e gli spazi espositivi di Piedicastello, destinati a diventare il luogo simbolo dello sport olimpico e paralimpico, ospiteranno tra giovedì 28 e sabato 30 settembre un primo appuntamento rivolto principalmente alle associazioni sportive e agli studenti che potranno iniziare a respirare un po’ di quell’atmosfera irripetibile di ogni Olimpiade. Tra poco più di due due anni saranno proprio i giovani trentini a vivere in prima persona l’emozione sportiva dei Giochi olimpici invernali e con Trentino Sport Meeting per due giorni avranno la possibilità di addentrarsi confrontarsi con il campione olimpico Amos Mosaner ed altri atleti, ex atleti e tecnici: un confronto utile a supporto della formazione sportiva e personale dei ragazzi in un’età, quella adolescenziale caratterizzata da numerosi cambiamenti. Oltre a questo non mancheranno momenti informativi, con la proiezione di diversi cortometraggi e interviste ai campioni dello sport, e momenti di carattere ludico grazie ai simulatori che permetteranno di cimentarsi in alcune discipline sportive.

Giovedì 28 settembre alle 17 il primo appuntamento intitolato “Insieme si può” è riservato alle associazioni sportive che dialogheranno con Franco Bertoli (capitano della nazionale di pallavolo negli anni ‘80), l’ex pallavolista trentina Silvia Fondriest, i genitori di Simone Deromedis (campione iridato nello skicross) e Giorgio Baroni, tecnico del pattinaggio delle Fiamme Oro. La mattina del giorno seguente (dalle 9 alle 14) dal titolo “Giovani e sport” sarà dedicata alle scuole. Gli studenti osserveranno alcuni cortometraggi riguardanti la pratica sportiva e la montagna e potranno intervistare gli assi del curling Amos Mosaner (medaglia d’oro a Pechino 2022) e Mattia Giovanella. A partire dal pomeriggio e fino alle 18 del sabato le Gallerie sono aperte al pubblico che potrà visitare la mostra “Alps: comprendere la montagna” (visite guidate alle ore 15, 16 e 17), guardare l’installazione “Storie di sport e montagna” e provare i simulatori. A disposizione degli appassionati nella Galleria Nera sarà a disposizione una stazione per valutare la forza esercitata dall’atleta, una struttura (riservata ai più piccoli) per simulare il salto con gli sci, un simulatore di sci alpino e snowboard, un simulatore del gioco del calcio per misurare torsioni ed elevazione e, infine, una pista pumptrack per le biciclette da fuoristrada.