PAT * MORTE BENEDETTO XVI: FUGATTI, « RICORDIAMO IL SUO AMORE PER LA NOSTRA REGIONE, DOVE AMAVA TRASCORRERE LE VACANZE ESTIVE»

13.19 - sabato 31 dicembre 2022

Il presidente Fugatti a nome della Giunta: “Ricordiamo il suo amore per la montagna e per la nostra regione dove amava trascorrere le vacanze”

Papa emerito, il cordoglio del Trentino per la sua scomparsa. “Anche il Trentino si unisce al lutto dei credenti di tutto il mondo per la scomparsa del papa emerito, Benedetto XVI. Ci piace ricordare il suo interesse per la montagna e per la nostra regione, che ha visitato in diverse occasioni e dove amava trascorrere le vacanze estive”.

È il messaggio del presidente della Regione e della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti a nome della Giunta e della comunità trentina, per la morte avvenuta questa mattina di Joseph Ratzinger, le cui condizioni si erano aggravate nei giorni scorsi. “La sua – aggiunge Fugatti – è stata una presenza importante, seppur breve. Nelle sue origini sta anche un significato per noi ancora più profondo, stimolo per l’impegno ed il dialogo che nei secoli ha scolpito la nostra stessa identità di terra crocevia dell’Europa”