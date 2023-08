PAT * TRASPORTO PUBBLICO: « POSSIBILI DISAGI PER SCIOPERO PERSONALE FERROVIARIO, DA GIOVEDÌ 31 AGOSTO A VENERDÌ PRIMO SETTEMBRE » (PDF ELENCO SERVIZI)

17.40 - giovedì 31 agosto 2023

Trasporto pubblico: tra stasera e domani possibili disagi per sciopero del personale ferroviario. I servizi garantiti in caso di sciopero. A seguito del tragico incidente avvenuto la scorsa notte in Piemonte, sono stati indetti due scioperi improvvisi nelle giornate di oggi, giovedì 31 agosto, e domani, venerdì 1 settembre.

A questo link l’elenco dei servizi garantiti in caso di sciopero sulle linee Brennero – Verona Porta Nuova – Bassano del Grappa.