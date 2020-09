SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO LUNGO LA VIA 46° PARALLELO (PLACCHE ZEBRATE, DRO): « DONNA FERITA AD UN BRACCIO DA UNA SCARICA DI SASSI »

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. Intervento lungo la via 46° parallelo (Placche Zebrate, Dro): donna ferita a un braccio da una scarica di sassi.

Una donna tedesca del 1971 è stata colpita a un braccio da una scarica di sassi mentre stava scalando la via 46° parallelo sulla parete delle Placche Zebrate (Dro). Il compagno di cordata ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 poco prima delle 14.30 poiché la donna non era più in grado di proseguire in autonomia.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero. Una volta individuata la cordata, che si trovava oltre la metà della via, il Tecnico di Elisoccorso è stato verricellato in parete.

Dopo essere stata stabilizzata, la donna e il suo compagno sono stati recuperati a bordo dell’elicottero. La donna, infine, è stata elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento per sottoporsi ad accertamenti medici.

Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione Riva del Garda, pronti a intervenire a supporto dell’elisoccorso.

*

Foto: archivio Soccorso Alpino