PAT * TRASPORTI PUBBLICI: « NUOVI COLLEGAMENTI TRA LEDRO E RIVA DEL GARDA, CORSE SPECIALI PER GLI STUDENTI (DA GIOVEDÌ 9 A SABATO 11 NOVEMBRE) »

19.31 - mercoledì 8 novembre 2023

Trasporti pubblici: nuovi collegamenti tra Ledro e Riva del Garda. Prosegue l’attività per limitare i disagi legati ai collegamenti tra Ledro e Riva del Garda. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, a seguito di una decisione assunta oggi, da domani, giovedì 9 novembre, a sabato 11 novembre, vengono istituite corse speciali per permettere agli studenti della Val di Ledro di raggiungere Riva del Garda. In previsione di riaprire il prossimo 13 novembre, a senso unico alternato, la galleria “Dom”, che collega Riva del Garda alla Val di Ledro, da domani a sabato è previsto il transito straordinario e presidiato nella galleria per i bus del trasporto scolastico. Vengono inoltre garantiti tutti i servizi scolastici in valle e vengono sospese da domani le due corse sperimentali istituite da martedì 7 novembre.

Le nuove corse per gli studenti

Giovedì 9 e venerdì 10

In andata:

ore 6.12 Pieve di Bono – Tiarno di Sopra – Pieve di Ledro – Molina di Ledro

– passaggio in galleria ore 7.20 – Riva del Garda ore 7.38 (vettore

privato);

ore 6.36 Tiarno – Concei – Pieve di Ledro – Molina di Ledro – passaggio in

galleria ore 7.20 – Riva del Garda ore 7.38;

ore 6.50 Tiarno di Sopra – Pieve di Ledro – Molina di Ledro – passaggio in

galleria ore 7.20 – Riva del Garda ore 7.38.

In ritorno:

ore 14.13 Riva del Garda – passaggio in galleria ore 14.25 – Molina di

Ledro – Pieve di Ledro – Concei – Tiarno di Sopra;

ore 14.13 Riva del Garda – passaggio in galleria ore 14.25 – Molina di

Ledro – Pieve di Ledro – Tiarno di Sopra (privato);

ore 14.13 Riva del Garda – passaggio in galleria ore 14.25 – Molina di

Ledro – Pieve di Ledro – Tiarno di Sopra (con coinc. a Tiarno per Storo-

Condino; a Storo coinc. per Baitoni).

Sabato 11 novembre

In andata:

ore 6.12 Pieve di Bono – Tiarno di Sopra – Pieve di Ledro – Molina di

Ledro – passaggio in galleria ore 7.20 – Riva del Garda ore 7.38 (vettore

privato);

ore 6.36 Tiarno – Concei – Pieve di Ledro – Molina di Ledro – passaggio in

galleria ore 7.20 – Riva del Garda ore 7.38.

In ritorno:

ore 13.25 Riva del Garda – passaggio in galleria ore 13.40 – Molina di

Ledro – Pieve di Ledro – Tiarno di Sopra (privato);

ore 13.25 Riva del Garda – passaggio in galleria ore 13.40 – Molina di

Ledro – Pieve di Ledro – Tiarno di Sopra – Storo – Baitoni – Pieve di Bono.

Saranno garantiti, oltre alle sopraelencate corse, i seguenti collegamenti di linea in valle attestati a Pregasina Bivio.

In andata:

part. ore 7.08 Pregasina Bivio – Molina di Ledro – Pieve di Ledro –

Tiarno di Sopra arrivo ore 7.53;

part. ore 8.46 Pregasina Bivio – Molina di Ledro – Pieve di Ledro –

Tiarno di Sopra arrivo ore 9.31;

part. ore 12.01 Pregasina Bivio – Molina di Ledro – Pieve di Ledro – Tiarno

di Sopra arrivo ore 12.46;

part. ore 13.22 Pregasina Bivio – Molina di Ledro – Pieve di Ledro – Tiarno

di Sopra arrivo ore 14.05;

part. ore 16.46 Pregasina Bivio – Molina di Ledro – Pieve di Ledro – Tiarno

di Sopra – Storo arrivo ore 17.49 (no sabato);

part. ore 17.51 Pregasina Bivio – Molina di Ledro – Pieve di Ledro – Tiarno

di Sopra arrivo ore 18.36;

part. ore 19.12 Pregasina Bivio – Molina di Ledro – Pieve di Ledro – Tiarno

di Sopra – Baitoni arrivo ore 20.07 (vettore privato).

In ritorno:

part. ore 5.55 Tiarno – Pieve di Ledro – Molina di Ledro – Pregasina Bivio

arrivo ore 6.38;

part. ore 8.03 Tiarno – Pieve di Ledro – Molina di Ledro – Pregasina Bivio

arrivo ore 8.35;

part. ore 12.50 Tiarno – Pieve di Ledro – Molina di Ledro – Pregasina

Bivio arrivo ore 13.22;

part. ore 15.10 Tiarno – Pieve di Ledro – Molina di Ledro – Pregasina Bivio

arrivo ore 15.55 (no sabato);

part. ore 16.15 Tiarno – Pieve di Ledro – Molina di Ledro – Pregasina Bivio

arrivo ore 16.51;

part. ore 18.40 Tiarno – Pieve di Ledro – Molina di Ledro – Pregasina Bivio

arrivo ore 19.12 (vettore privato – no sabato).