PAT * STATALE VALSUGANA: « RIAPERTA AD UNA CORSIA IN DIREZIONE PADOVA, DOPO IL MALTEMPO PASQUALE »

18.02 - mercoledì 3 aprile 2024

La situazione della viabilità in Trentino dopo il maltempo pasquale

Statale della Valsugana riaperta ad una corsia in direzione Padova

La carreggiata in direzione Padova della SS47 della Valsugana è stata riaperta al traffico su una corsia, in corrispondenza del viadotto dei Crozi. Viene invece mantenuta la chiusura della galleria di Martignano: i veicoli vengono deviati lungo l’uscita 10 della tangenziale ‘Trento Est’ e la ex SS47 delle Laste. Lo comunica il Servizio Gestione strade della Provincia. Proseguono intanto i lavori di incanalamento delle acque che avevano causato il cedimento di materiale dalla scarpata a monte della strada.

Ecco la situazione della viabilità in Trentino alle 17.30 di oggi.

Zona Est

SP 31 del passo Manghen CHIUSA al chilometro 34,6 circa in località Zochi lato Val di Fiemme per frana.

SP 71 Fersina-Avisio istituito senso unico alternato regolato da impianto semaforico per cedimento banchina di valle al chilometro 26,4 in prossimità dell’abitato di Sover.

SP 71 Fersina-Avisio istituito senso unico alternato a causa frana della scarpata di monte al chilometro 15,5 circa in località Sevignano nel comune di Segonzano.

Ulteriori CHIUSURE non legate all’evento meteo di questi giorni:

SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a località ponte Stue chiusa per stagionalità invernale.

Zona Centro

SS 350 di Folgaria e Val d’Astico. CHIUSA per caduta massi tra località Nosellari di Folgaria e il confine con la provincia di Vicenza, in località Lastebasse.

SP 58 di Faedo. CHIUSA per frana di materiale fangoso in carreggiata a monte dell’abitato di Faedo.

Ulteriori CHIUSURE non legate all’evento meteo di questi giorni:

SS 46 del Monte Pasubio in località Valmorbia di Vallarsa per lavori di allargamento della sede stradale.

SP 3 del Monte Baldo da località San Valentino, fino al confine con la provincia di Verona, per stagionalità invernale.

SP 138 del Passo Borcola da località Incapo di Terragnolo fino al confine con la provincia di Vicenza, per stagionalità invernale.

Zona Ovest

SP 6 di Rumo, senso unico alternato in prossimità del chilometro 7,5 circa, nel comune di Rumo, in località Molini per uno smottamento della scarpata a valle.

SP 55 di Campodenno, senso unico alternato al chilometro 1, a monte di località Cressino per cedimento della scarpata stradale.

SS 42 del Tonale e della Mendola. Istituito senso unico alternato, per cedimento carreggiata, circa 200 metri a valle dell’intersezione per Livo.

SP 14 di Tovel CHIUSA al chilometro 1,350 circa per cedimento della sede stradale.

SP 87 di Peio dir Comasine, senso unico alternato per cedimento sede stradale in prossimità dell’intersezione per Peio. Divieto di transito per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate.

SP 87 di Peio, senso unico alternato causa cedimento sede stradale in località Cogolo.

SP 94 di Stavel, CHIUSA per pericolo valanghe, fino all’intersezione con la SS 42 del Tonale e della Mendola.

Ulteriori CHIUSURE non legate all’evento meteo di questi giorni:

SS 240 di Loppio e Val di Ledro: permane la chiusura in località Mezzolago nel comune di Ledro a seguito della frana che si è verificata il 12 febbraio scorso.

SP 14 di Tovel chiusa per stagionalità invernale