PAT * SERVIZIO CIVILE: « MARTEDì 10 DICEMBRE ASSEMBLEA GENERALE ALLA COOPERAZIONE TRENTINA, SARANNO 380 I PARTECIPANTI »

Il 10 dicembre alle 9 in diverse sedi e poi alle 11 presso sala della Cooperazione trentina in via Segantini. Martedì l’assemblea generale del Servizio civile in provincia di Trento-

Si terrà martedì 10 dicembre, dalle 9 alle ore 17 l’assemblea generale del Servizio civile in provincia di Trento. L’assemblea è riservata a tutte le ragazze e a tutti i giovani che stanno svolgendo il servizio civile in Trentino. Sono invitati anche i giovani che svolgono il servizio civile in progetti gestiti da organizzazioni nazionali.

Circa 380 i partecipanti che, attorno alle 11, confluiranno alla sala della Cooperazione trentina in via Segantini a Trento

L’assemblea generale del Servizio civile è un momento di incontro, di confronto, di conoscenza e di riconoscimento. Essa rappresenta un’occasione di conoscenza per tutti coloro che stanno facendo la stessa esperienza, consente inoltre lo scambio e il confronto di esperienze e buone pratiche e permette di approfondire argomenti e temi di cittadinanza responsabile legati al servizio civile.

Il tema scelto in questa occasione è costituito dall’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Saranno affrontati in 10 gruppi di lavoro altrettanti obiettivi di sviluppo sostenibile. Sarà l’occasione per i giovani (tutti di età compresa tra 18 e 28 anni) di confrontarsi con tematiche di estrema attualità e molto significative per il loro stesso futuro.

I lavori inizieranno alle ore 9 presso 10 diverse sedi, dalle quale alle ore 11 i circa 380 partecipanti confluiranno alla sala della Cooperazione trentina in via Segantini. Qui ci sarà la condivisione di quanto emerso dai vari gruppi di lavoro. Nel pomeriggio seguirà uno spettacolo teatrale, che metterà in scena l’Atlante dei conflitti. L’assemblea terminerà alle ore 17.