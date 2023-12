PAT * SEGRETARI COMUNALI: « ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, APPROVATO IL BANDO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI REGGENZA O SUPPLENZA »

15.15 - domenica 24 dicembre 2023

Segretari comunali, approvato il bando per il conferimento degli incarichi di reggenza o supplenza. Comuni: con un provvedimento proposto dall’assessore Giulia Zanotelli, competente in materia di enti locali, la Giunta provinciale ha approvato il bando per la formazione della graduatoria per il conferimento degli incarichi di segretario supplente o reggente in sedi segretarili dei comuni della provincia di Trento. Il bando sarà prossimamente pubblicato sul Bolleπ@ttino Ufficiale della Regione e sul sito. www.autonomielocali.provincia.tn.it.

A differenza delle edizioni precedenti, il bando è aperto anche a chi, pur avendo superato il corso che abilita alle funzioni di segretario comunale, non ha superato l’esame finale. Con lo stesso provvedimento la Giunta ha aggiornato la composizione della commissione incaricata della formazione della graduatoria. “E’ importante – evidenzia l’assessore Zanotelli – che all’attività amministrativa dei comuni sia assicurata continuità e qualità attraverso la presenza di figure che sono un riferimento sia per gli amministratori che per il personale degli enti che per la comunità. Il provvedimento adottato oggi va nella direzione di predisporre risorse umane adeguate alle esigenze attuali degli enti locali, chiamati a sfide sempre più complesse”.

L’ordinamento regionale dei comuni (L.R. 3 maggio 2018, n. 2) prevede che il presidente della Provincia, su richiesta dei sindaci interessati, adotti gli atti necessari ad assicurare la copertura provvisoria delle sedi segretarili dei comuni che siano senza titolare o in caso di temporanea assenza del segretario. Nel caso di sede vacante viene conferito un incarico di reggenza mentre nel caso di sede coperta da un titolare ma temporaneamente vacante l’incarico conferito è di supplenza.

E’ previsto che la graduatoria sia formata da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e sia approvata con deliberazione della Giunta provinciale. Col provvedimento approvato la commissione è così composta:

· dott.ssa Giulia ZANOTELLI (o suo delegato) Presidente della Commissione

· dott.ssa Paola GIOVANELLI Componente – Segretario comunale del Comune di Storo

· dott.ssa Alida CRAMEROTTI Componente – Sindaco del Comune di Aldeno

· dott. Stefano NARDIN Componente – Direttore sostituto dell’Ufficio Affari istituzionali degli enti locali della P.A.T.

· dott.ssa Franca FRANCESCHINI Componente – Funzionario Amministrativo dell’Ufficio Affari istituzionali degli enti locali della P.A.T.

· dott. Manfred DE ECCHER Segretario della Commissione – Assistente amministrativo dell’Ufficio Affari istituzionali degli enti locali della P.A.T

La commissione precedentemente in carica era stata nominata nel 2022.