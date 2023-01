PAT * PREVISIONI METEO EUREGIO: FUGATTI, « CON L’ACCORDO LA PROVINCIA DI TRENTO DIVENTA RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DI “TINIA“, PER IL QUINQUENNIO 2023-2027 »

11.57 - venerdì 20 gennaio 2023

Previsioni meteo nell’Euregio, la gestione di TINIA passa alla Provincia autonoma di Trento. Approvato lo schema di accordo con le linee guida per il sito meteo.report. Approvato lo schema di accordo che definisce le modalità di realizzazione del progetto “TINIA – Bollettino meteorologico per l’Euregio”. Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti, che riveste pari ruolo nel Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Il progetto TINIA, nato nel 2019 da una collaborazione tra le Province autonome di Trento e Bolzano con l’istituto centrale di meteorologia e geodinamica austriaco, vuole garantire su un unico sito web – meteo.report – un servizio di previsione meteorologica transfrontaliera e congiunta per i tre territori dell’Euregio.

“Sono state definite le attività, le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate alla Provincia e il coinvolgimento dei membri dell’Euregio nel progetto. La Provincia autonoma di Trento assume il coordinamento della cabina di regia e il Servizio Prevenzione rischi e centrale unica di emergenza sarà la struttura deputata allo svolgimento dei compiti previsti dalla sottoscrizione dell’accordo”, ha spiegato il presidente Fugatti. “Importanti anche le sinergie con il progetto ALBINIA, il bollettino delle valanghe dell’Euregio: la collaborazione fra i team dei due progetti continuerà negli anni a venire, permettendo una gestione più efficiente delle risorse e l’offerta di un servizio di qualità sempre maggiore”, ha precisato ancora il presidente.

Il finanziamento, per periodo 2019-2022, faceva riferimento al programma INTERREG V-A Italia-Austria 2014-2020. Per consentirne la prosecuzione, TINIA è stato inserito nel programma di lavoro dell’Euregio per i prossimi anni e, con una deliberazione del GECT dello scorso settembre, è stata delegata la Provincia autonoma di Trento all’attuazione del progetto, anche in riferimento alla gestione, manutenzione e sviluppo tecnico e scientifico del sito meteo.report. Con la sottoscrizione dell’accordo la Provincia diventa responsabile dell’attuazione di TINIA per il quinquennio 2023-2027 e i relativi costi sono coperti con le risorse finanziarie trasferite dall’Euregio, per un importo annuo pari a 100 mila euro.