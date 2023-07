WWF TRENTINO * RAPPORTO PAT GRANDI CARNIVORI 2022: « DOCUMENTO IMPORTANTE CHE SERVE AD INFORMARE I CITTADINI, CHE FINE HA FATTO? »

09.00 - martedì 4 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Rapporto Grandi Carnivori 2022: che fine ha fatto? Che fine ha fatto il Rapporto Grandi Carnivori 2022, la pubblicazione della Provincia Autonoma di Trento che da oltre un decennio informa gli abitanti del Trentino e non solo rispetto alla presenza di orso bruno, lupo e lince nella nostra provincia e le relative attività ed implicazioni gestionali ad esse collegate?

Questo è quanto si chiedono le Associazioni Io non ho paura del lupo APS, Associazione per il WWF Trentino ODV, Circolo di Trento di Legambiente, ENPA del Trentino, LAC Trentino Alto Adige/Südtirol, LAV del Trentino, LIPU Trento, PAN-EPPAA, attraverso una nota stampa congiunta rivolta direttamente a Giulia Zanotelli, Assessora all’agricoltura, foreste, caccia e pesca e al Dirigente del Servizio Fauna dott. Sergio Tonolli.

Il Rapporto Grandi Carnivori è un documento importante che serve in primis ad informare cittadini e portatori di interesse come escursionisti, cacciatori, allevatori, semplici appassionati e cittadini. Inoltre esso è anche lo specchio di quanto l’istituzione ha realizzato durante l’anno passato e mostra tutte le iniziative messe in campo in materia di monitoraggio, prevenzione e ricerca in seno al Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di Trento e al Corpo Forestale Trentino.

Solitamente pubblicato in primavera, anche se negli ultimi anni affetto da un inspiegabile ritardo cronico, esso risulta ad oggi (luglio 2023) non pervenuto e non esistono notizie in merito alla sua pubblicazione.

I motivi? Ignoti, ma di certo la tragedia di Caldes non può essere una scusante per questo inspiegabile ritardo, tutt’altro, sono proprio eventi come questo che devono esortare la politica a rafforzare tutte le attività di informazione e comunicazione, pubblicazione del Rapporto inclusa.