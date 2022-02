AMBROSI (FDI) * CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO: « L’ASSESSORE SEGNANA NEL RISPONDERE A UN MIO QUESTION TIME IN AULA SI È RIVOLTA A ME CON UN “MA VAFFANCULO, PORCA TROIA“ » (VIDEO)

17:29 - 8/02/2022

Oggi, nel rispondere a un mio Question time in materia sanitaria, come purtroppo tutte e tutti possono chiaramente vedere da questo labiale, l’assessora alla Sanità del Trentino, Stefania Segnana, al termine della sua risposta, si è chiaramente rivolta a me dicendo “ma vaffanculo, porca troia”.