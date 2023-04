PAT * PRESIDENZA FBK: « LA GIUNTA PAT INDICA FERRUCCIO RESTA, DOCENTE DEL POLITECNICO ED ESPERTO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO »

15.07 - venerdì 28 aprile 2023

Presidenza FBK: la Giunta indica Ferruccio Resta, docente del Politecnico ed esperto di trasferimento tecnologico. La Giunta provinciale ha individuato nella seduta odierna il futuro presidente della Fondazione Bruno Kessler. Si tratta di Ferruccio Resta, professore ordinario di Meccanica applicata alle macchine presso il Politecnico di Milano, fino allo scorso dicembre rettore del Politecnico di Milano e presidente della Conferenza dei rettori. Oggi Resta è anche presidente del Centro nazionale di eccellenza sulla mobilità sostenibile (MOST) e componente esperto della Struttura tecnica di missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Una figura che per curriculum, esperienza e specializzazione rappresenta secondo la valutazione dell’esecutivo la scelta adatta per completare il passaggio di testimone alla guida di FBK – che è uno dei perni della rete della ricerca e dell’innovazione trentina – e di favorire l’orientamento della Fondazione alle sfide presenti e future, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al trasferimento tecnologico sul territorio.

Classe 1968, laurea e dottorato in ingegneria meccanica, Resta vanta una lunga esperienza di collaborazioni con primarie realtà pubbliche e private nazionali. È, tra gli altri, membro dei consigli di amministrazione de Il Sole 24 Ore Spa e di Fiera Milano Spa e ha recentemente concluso la sua esperienza di membro del cda di Allianz Spa e Leonardo Spa. Il professore è inoltre membro del comitato innovazione di Edison, dell’Advisory Board di NextChem-MaireTecnimont, del comitato scientifico di ENEL Foundation.

Resta vanta una lunga esperienza in ambito di trasferimento tecnologico e ha svolto attività di studio e ricerca nell’ambito della mobilità e delle infrastrutture, della meccatronica e del controllo delle vibrazioni, del monitoraggio e della diagnostica, della meccanica del veicolo, nonché sui sistemi energy harvesting e MEMS, l’interazione dinamica con fluido (ingegneria del vento e fluidodinamica). È titolare di 18 brevetti internazionali e autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche.

“Sono consapevole – così l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, a proposito della scelta condivisa dal presidente e da tutto l’esecutivo – che il percorso di individuazione del presidente della Fondazione Bruno Kessler è stato lungo, ma cercavamo una persona che potesse godere di un forte e consolidato riconoscimento a livello nazionale e internazionale, con esperienza nella guida di una istituzione accademica di prestigio e vocata, come lo è FBK, al trasferimento tecnologico in ambito scientifico. Una figura che inoltre fosse stata coinvolta nella programmazione nazionale del PNRR nell’ambito della ricerca. Con il suo curriculum – prosegue l’assessore – ci consentirà di portare avanti e di ben presidiare nel contesto nazionale e internazionale, oltre ai temi storici di FBK, anche gli ambiti di crescente importanza della meccanica, dei microsistemi e della quantum technology che saranno al centro dello sviluppo futuro della fondazione e anche dei poli di trasferimento tecnologico del territorio”.