FEDERCOOP * “ FUTURO A CHI? ”: « IL PRIMO PODCAST IN CUI 500 GIOVANI SI INTERROGANO SUL LORO AVVENIRE »

Presentato oggi “Futuro a chi?”, il primo podcast italiano realizzato dalla collaborazione di più 25 classi di diversi istituti superiori di secondo grado. Partendo dagli obiettivi dell’Agenda 2030, oltre 500 studentesse e studenti hanno ragionato su quanto si è fatto finora in tema di sostenibilità e su quanto ci sia ancora da fare. Ogni puntata è stata realizzata da una Cooperativa Formativa Scolastica, lo strumento di alternanza scuola-lavoro ideato dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

Inquinamento, energia pulita, mobilità, ma anche diritto al lavoro e alla salute, parità di genere e disabilità. Sono tanti i temi affrontati dai 500 giovani studenti e studentesse che hanno aderito al progetto “Coopcast”, proposto dall’Area formazione e cultura cooperativa della Federazione alle Cooperative Formative Scolastiche (CFS) impegnate nell’alternanza scuola-lavoro, dando vita al primo podcast italiano realizzato da più classi di scuole diverse, intitolato “Futuro a chi?”.

“Il proseguire delle limitazioni dovute alla pandemia – spiega Arianna Giuliani, che insieme alle colleghe Sara Caldera e Laura Trentini, segue l’attività di educazione cooperativa nelle scuole – ha messo a rischio molti dei progetti di alternanza scuola-lavoro ideati dalle cooperative scolastiche. Per questo abbiamo progettato un piano alternativo, che si è rivelato molto efficace, perché ha permesso a ragazzi e ragazze di acquisire nuove competenze sempre più richieste dall’attuale mondo del lavoro”.

Venticinque le classi, terze e quarte di 14 istituti superiori di secondo grado del Trentino, che hanno raccolto la sfida e nel corso dell’anno scolastico hanno imparato, ad esempio, a scrivere un testo per la voce, raccogliere informazioni, verificare le fonti e registrare un podcast.

E questa mattina, nel corso di una diretta YouTube che ha sancito la pubblicazione del podcast sulle principali piattaforme, i giovani autori hanno avuto modo di presentare la loro opera

all’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti, all’assessore provinciale alla cooperazione Mario Tonina e al presidente della Cooperazione Trentina Roberto Simoni.

“Questa iniziativa – ha commentato Bisesti – dimostra come si possano creare relazioni sane tra mondo della scuola e imprenditoriale. In particolare, progetti come quello presentato oggi offrono un metodo per sviluppare un’opinione più aperta sulle questioni che ci riguardano, aiutando a sviluppare pensiero critico”.

“I podcast realizzati dalle Cooperative Formative Scolastiche – ha aggiunto Tonina – sono dei veri e propri laboratori per lo sviluppo di competenze trasversali. Informatica, comunicazione, giornalismo, imprenditorialità: in questi progetti ci sono elementi che ne fanno un vero e proprio ponte tra la scuola e il mondo del lavoro. Attraverso il progetto Coopcast vediamo un utilizzo delle tecnologie digitali che va al di là dell’emergenza, e che si proietta su un tema che a me sta molto a cuore, quello dello sviluppo sostenibile, dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

“Credo che le giovani generazioni – ha concluso Simoni – abbiano bisogno di conoscere il mondo della cooperazione e il nostro modo di fare impresa. Il nostro sistema, a sua volta, ha bisogno dei giovani per restare al passo in un mondo sempre più orientato alla sostenibilità e al digitale. In questa prospettiva, il gioco di squadra e la capacità di creare rete diventano componenti fondamentali per superare ogni difficoltà e creare un futuro migliore”.

Ad accompagnare le CFS nella realizzazione della loro prima creazione anche Mattia Mascher, esperto di educazione cooperativa e comunicazione sociale, e Gabriele Casagrande, ingegnere del suono in arte BigHouse, che ha curato la post-produzione e composto le musiche di accompagnamento, che si sono complimentati con ragazze e ragazzi per come hanno saputo organizzarsi tra loro, dividendosi i compiti e cooperando, nonostante le difficoltà dovute al distanziamento imposto dalla pandemia.

Il progetto è stato apprezzato anche dai due ospiti, esperti di comunicazione audio, intervenuti per condividere con gli studenti la propria esperienza: Francesca Re, giornalista e socia fondatrice della cooperativa Mercurio, che ha fondato la web radio universitaria “Sanbaradio”, e Carlo Annese, giornalista e fondatore della piattaforma italiana di podcast giornalistici “Piano P”.

Da oggi è possibile ascoltare le 24 puntate di “Futuro a chi?” su Spotify:

Le puntate di “Futuro a chi?”:

1. Il futuro è educato – realizzata dalla CFS “Sunafè: dal teatro alla sostenibilità” costituita dalla II classico (IV A) del Liceo Maffei di Riva del Garda

2. Verso il lavoro del futuro – realizzata dalla CFS “Work for future” costituita dalla III AFM dell’Istituto Martini di Mezzolombardo

3. Se è impossibile, allora lo puoi fare – realizzata dalla CFS “Sport & migrants cooperation” costituita dalla LIS B dell’Istituto Martini di Mezzolombardo

4. Bucce di banana e scorze d’arancia – realizzata dalla CFS “Intertwined Minds” costituita dalla IV ITE dell’Istituto Arcivescovile di Trento

5. Gender DISEquality – realizzata dalla CFS “Gender Equality” costituita dalla III ASE dell’Istituto Marie Curie di Pergine

6. Discriminazione a scuola – realizzata dalla CFS “Incastri” costituita dalla III EA1 e dalla III EA2 del Liceo Filzi di Rovereto

7. Il peso della farfalla – realizzata dalla CFS “Oltre il possibile” costituita dalla IV AB dell’Istituto Tambosi di Trento

8. Cambia il clima, ma noi no – realizzata dalla CFS “Associazione Progresso Ambiente” costituita dalla III APA dell’Istituto don Guetti di Tione

9. Terra e Acqua – realizzata dalla CFS “Eco Agenda 20-30ino” costituita dalla IV C EN dell’Istituto Marconi di Rovereto

10. Give me the right energy – realizzata dalla CFS “Cooperativa Podcast Trentino” costituita dalla III ELB dell’Istituto Buonarroti di Trento

11. Trento e la mobilità green – realizzata dalla CFS “Ceiba” costituita dalla III EB del Liceo Rosmini di Trento

12. Accesso alle cure mediche – realizzata dalla CFS “PodForLife” costituita dalla IV INC dell’Istituto Buonarroti di Trento

13. Break the wall – realizzata dalla CFS “Wale” costituita dalla IV D del Liceo Carducci di Bolzano

14. Innovare l’impresa: che impresa! – realizzata dalla CFS “Spoilers” costituita dalla III INA dell’Istituto Buonarroti di Trento

15. Food waste e obiettivi del millennio – realizzata dalla CFS “Cooperativa Tornado” costituita dalla III UG del Liceo Rosmini di Trento

16. Traffico 2.0 – realizzata dalla CFS “Gli sviluppatori” costituita dalla III INB dell’Istituto Buonarroti di Trento

17. Industria: costruire il futuro – realizzata dalla CFS “Cooperativa Studenti Meccanici A” costituita dalla III MMA dell’Istituto Buonarroti di Trento

18. La scelta è mia – realizzata dalla CFS “Woman” costituita dalla III UD del Liceo Rosmini di Rovereto

19. NO Easy rider – realizzata dalla CFS “TN Agenda 2030” costituita dalla III AB dell’Istituto Tambosi di Trento

20. Le malattie sessualmente trasmissibili – realizzata dalla CFS “Health cast” costituita dalla III INC dell’Istituto Buonarroti di Trento

21. Sofia e Alberto – realizzata dalla CFS “Just believe” costituita dalla IV EB del Liceo Filzi di Rovereto

22. La storia di Chico Mendes – realizzata dalla CFS “E Things” costituita dalla III AUA dell’Istituto Buonarroti di Trento