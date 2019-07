pat * Oggi le assemblee ordinaria e straordinaria dei soci Itea: « Presente in via Guardini l’assessore Achille Spinelli »

Presente in via Guardini l’assessore Achille Spinelli. Oggi le assemblee ordinaria e straordinaria dei soci Itea.

Si sono svolte nel corso del pomeriggio le Assemblee ordinaria e straordinaria di Itea, convocate nella sede di Via Guardini alla presenza dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli. All’ordine del giorno della seduta alcune importanti decisioni, fra le quali la ridefinizione del ruolo e delle funzioni del direttore generale – carica rivestita da Stefano Robol dal giugno scorso – e le modalità di funzionamento dell’organo amministrativo in alcune situazioni (ad esempio, in caso di parità di voti prevale il voto della vicepresidente se il presidente non ha votato perché assente o in possibile conflitto di interessi).

Le modifiche allo statuto prese in considerazione oggi costituiscono la prima parte dello schema di funzionamento sul quale la Provincia autonoma di Trento darà il proprio parere entro il prossimo mese di agosto, così da consentire al Consiglio di Amministrazione Itea di dare corso alle decisioni di sua competenza.

Durante l’assemblea ordinaria è stato anche nominato un componente dell’Organismo di vigilanza, in sostituzione di Stefano Robol dimessosi dalla carica per incompatibilità a seguito della nomina a direttore generale; si tratta di Antonio Maffei, al quale spetterà il compenso di 4 mila euro annui, oltre ai rimborsi dovuti.