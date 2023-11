PAT * MALTEMPO TRENTINO: “ CHIUSE LA STATALE ROLLE E PROVINCIALE S. MASSENZA, LA SITUAZIONE DELLA VIABILITÀ ALLE 21.30 “

03.50 - venerdì 3 novembre 2023

Chiuse la statale del Rolle e la provinciale di Santa Massenza . Allerta meteo arancione, territorio presidiato per l’intera notte.

Il Sistema di Protezione civile del Trentino è operativo dall’intera notte con l’attività di presidio del territorio (a partire da corsi d’acqua e versanti) e di gestione delle emergenze causate dal maltempo, a garanzia della sicurezza della popolazione.

Tra gli ultimi provvedimenti, si registra la chiusura della strada statale del Rolle per allagamenti e della provinciale di Santa Massenza per caduta massi.

Alle ore 20 è stata registrata un’attenuazione delle precipitazioni e un calo della quota neve: finora sono scesi mediamente 40 – 90 millimetri di pioggia con un massimo di 110 millimetri a Tremalzo.

Le precipitazioni più abbondanti si sono registrate sui settori meridionali e sudoccidentali. Il vento ha soffiato forte in quota con una raffica massima di 88 chilometri orari misurata a Crozzi Taviela di Pejo. Le temperature, dopo un temporaneo rialzo, stanno già diminuendo e caleranno progressivamente nella prossima notte.

L’allerta meteo moderata (arancione) proseguirà fino ad oggi (venerdì) alla mezzanotte. La raccomandazione – lo ricordiamo – è di evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua; porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi e veicoli ed evitare di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo.

Opere provvisorie di protezione degli argini del ponte Romano a Pieve di Ledro (torrente Masangla) [ Federazione vigili del fuoco volontari]

Dalle ore 18 alle 21 la Centrale unica di emergenza ha ricevuto una settantina di chiamate legate al maltempo: tra gli interventi che Vigili del fuoco e Servizi Prevenzione rischi, bacini montani, gestione strade, infrastrutture, foreste e geologico stanno gestendo, si registrano qualche smottamento e diversi allagamenti di strutture private, soprattutto nel territorio di Trento. In serata la Centrale 112 ha attivato il cosiddetto “filtro laico”, con la presa in carico dei soli eventi urgenti da parte della Centrale del Corpo permanente dei Vigili del fuoco.

La situazione della viabilità provinciale alle 21.30

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

Tutte le strade sono aperte.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Chiusura invernale della SP 31 del Passo Manghen dal km 17+000 al km 31+500.

Le restanti strade sono tutte aperte.

PRIMIERO

Tutte le strade sono aperte.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Chiusa la SS 50 del Rolle al km 105,800 in località Forte Buso per abbondanti ruscellamenti che attraversano la sede stradale;

Sulla SS 612 della Val di Cembra permane senso unico alternato per smottamenti al km 3+400 loc. Maso Franchi e al km 7+400 località Ceola.

Chiusa la SP 31 del Manghen dal km 32+500 al km 38+550 per pericolo smottamenti. Nevica oltre quota 2000 m slm.

Le restanti strade sono tutte aperte.

TRENTO – MONTE BONDONE – VALLE DEI LAGHI – PAGANELLA

La SP 245 di Santa Massenza, è stata chiusa a causa della caduta di massi in località Santa Massenza nel comune di Vallelaghi in entrambe le direzioni .

Tutte le altre strade sono aperte.

VALLE DI NON

Permane la chiusura della SP 14 del lago di Tovel in località Santa Emerenziana al km 1,530 circa per pericolo caduta sassi.

SP 73 Destra Anaunia: permane senso unico alternato causa smottamento al km 4,000 circa, nel comune di Denno. Le restanti strade sono tutte aperte.

VALLE DI SOLE

Tutte le strade sono aperte.

Passo del Tonale circa 15 centimetri di neve.

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Tutte le strade sono aperte.

Sulla SS237 del Caffaro a Cologna, senso unico alternato all’occorrenza, per lavori in corso.

ALTO GARDA E LEDRO

Permane chiusura della SP 48 del Monte Velo in località Gazzi per smottamento;

Chiusa la SS 240 di Loppio e Val di Ledro in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Ampola e Storo per allagamenti;

Chiusa per smottamenti la SP3 del Monte Baldo nel comune di Mori in entrambe le direzioni (a breve sarà aperta a senso unico alternato)

Le restanti strade sono tutte aperte.

VALLAGARINA

Permane la chiusura della SP 22 Chizzola – Brentonico tra l’abitato di Brentonico e Sorne per frana;

La SP 20 del lago di Cei è stata chiusa al chilometro 5 circa per allagamento;

sottopasso allagato sulla SP 59 tra gli abitati di Calliano e Nomi: sono in corso i necessari controlli.

Le restanti strade sono tutte aperte.