PAT * MALTEMPO * ALLERTA ARANCIONE: « STRADE CHIUSE E ALLAGAMENTI, PRECIPITAZIONI INTENSE FINO A MEZZANOTTE »

21.48 - lunedì 30 ottobre 2023

Le previsioni: precipitazioni intense almeno fino a mezzanotte. Allerta arancione, strade chiuse e allagamenti.

Il maltempo che ha investito il territorio provinciale sta causando allagamenti e smottamenti che hanno comportato la chiusura di alcune strade, mentre i Corpi dei Vigili del fuoco volontari stanno intervenendo in diverse zone del Trentino. Alle 21.30 è stata attivata la Sala operativa per il servizio di piena per il controllo dei fiumi e l’eventuale attivazione del servizio di piena con il presidio dei principali corsi d’acqua.

Alla luce dell’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico, la raccomandazione è di porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere – anche con automezzi e veicoli – oltre che di evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti.

Secondo le rilevazioni di Meteotrentino, alle 20 erano caduti mediamente 30 – 70 millimetri di pioggia, con punte superiori a 85 millimetri (Arco, Torbole e Dro) dove si sono registrate intensità orarie superiori a 20 millimetri l’ora. Sono previste precipitazioni intense fino a circa mezzanotte; nelle prime ore di domani è probabile una temporanea attenuazione o esaurimento delle piogge, che però riprenderanno nel corso della mattinata, seppur con intensità minore rispetto alla giornata odierna. Attualmente i flussi meridionali sono molto intensi in quota con raffiche di 100 chilometri orari misurate a passo Manghen.

Il Servizio gestione strade informa che, a causa di una frana tra gli abitati di Brentonico e Sorne, la strada provinciale 22 Chizzola-Brentonico è chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico lungo la vecchia strada statale 43 della Val di Non è invece interrotto tra Moncovo di Ton e località Sabino a causa dell’esondazione del torrente Noce. Rimanendo in Anaunia, è stata chiusa in via precauzionale anche la strada provinciale 14 del Lago di Tovel.

Pure la strada statale 240 di Loppio e di Val di Ledro risulta impercorribile al chilometro 45,1 per uno smottamento tra passo Ampola e Storo; chiuso anche lo svincolo Mori-Riva a causa di un allagamento. Detriti e allagamenti sono stati registrati anche lungo la strada della Maza, chiusa tra Bolognano e Nago. Chiusa anche la strada statale 249 (Gardesana orientale) in località Tempesta.

Centinaia sono le chiamate ricevute dalla Centrale unica di emergenza nelle ultime ore, specialmente nella zona di Riva del Garda ed Arco, oltre che da Trento e dalla Valle dell’Adige, dove si stanno registrando numerosissimi allagamenti.