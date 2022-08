COMUNE TRENTO * “LA DIRETTISSIMA“ – FERRAGOSTO: « APPUNTAMENTO SEMPRE PIÙ ROSA, GARA VERTICAL – CAMMINATA – APPROFONDIMENTO CON LE ATLETE AZZURRE »

08.08 - venerdì 12 agosto 2022

La Direttissima, appuntamento sempre più rosa. Gara vertical tutta al femminile, camminata per promuovere l’uguaglianza e un momento

di approfondimento con atlete azzurre e professioniste del mondo dello sport.

«La Direttissima» si tinge di rosa. Il Comitato organizzatore dello Sci club Monte Bondone ha infatti deciso di promuovere la parità di genere proponendo ben tre iniziative ad hoc nel programma dell’evento ferragostano.

Sabato 13 agosto ci sarà un momento di approfondimento e discussione con il convegno dal titolo “Donne a fil di cielo”, che si svolgerà alle 16.30 a Palazzo Geremia. Per l’occasione saranno presenti atlete azzurre e professioniste sportive che interverranno per parlare di sport al femminile; tra le ospiti la skyrunner Stephanie Jimenez, Francesca Canepa, ex snowboarder ed ora quotata ultra trailer, la sci alpinista azzurra Ilaria Veronese e Marika Favé, la prima guida alpina donna, alpinista, mamma e maestra di sci.

Domenica 14 è previsto l’esordio di una gara riservata esclusivamente alle donne, «La Direttissima K- Women» con partenza da piazza Duomo e arrivo a Vason, dopo che le concorrenti avranno percorso 1.456 metri di dislivello positivo e 9,6 km tutti in salita.

Sempre domenica 14, grazie alla collaborazione e al forte legame con il Consiglio delle Donne del Comune di Trento, è in programma una camminata non competitiva per promuovere l’uguaglianza di genere attraverso lo sport. Una passeggiata promozionale, che consentirà a tutte le donne di qualsiasi età e condizione fisica (anche con disabilità) di ritrovarsi e confrontarsi nel tratto che da piazza Duomo porta allo storico quartiere di Piedicastello.

Un’iniziativa completamente gratuita, le cui iscrizioni verranno raccolte domenica mattina dalle 7 alle 8.30 presso la stand Admo allestito in piazza Duomo, ottenendo in omaggio la maglia rosa “Direttissima Woman”. La partenza alle ore 10.