PACCHER (LEGA) * VARIANTE DI RONCEGNO (TN): « GARANTITA DALLA GIUNTA PAT LA REALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ARGINALE PRESSO IL TORRENTE LARGANZA, STANZIATI ULTERIORI 950 MILA EURO »

Questa mattina rispondendo ad una mia Question time il Presidente Maurizio Fugatti ha confermato che saranno stanziati ulteriori 950 mila euro, oltre ai 450 già previsti, per la realizzazione di due corsie e la messa in sicurezza della strada arginale del torrente Larganza a Roncegno. Un’opera attesa da oltre 20 anni che vedrà finalmente la luce nei prossimi mesi.

Il “Documento provinciale di programmazione settoriale 2020 – 2022” contiene interventi importanti su infrastrutture stradali, statali e provinciali, e ciclopedonali di interesse provinciale: opere tutte già finanziate.

In particolare comprende anche la variante di Roncegno lungo il torrente Larganza, un atteso intervento di allargamento della strada per renderla a due corsie di marcia, in modo da sgravare il centro dell’abitato e in particolare la località Grassi dal transito di mezzi pesanti. Quest’opera risulta finanziata per circa 400.000 euro, ma è necessario integrare il finanziamento per garantire la messa in sicurezza dell’argine del torrente portandolo a euro 1.350.000.

Considerato che la progettazione è già stata avviata, sono felice circa la garanzia sull’incremento delle risorse disponibili, al fine di completare l’iter progettuale e dare avvio ai lavori come auspicato da anni dai residenti del centro abitato e anche dall’Amministrazione Comunale.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Roberto Paccher