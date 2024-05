PAT * FESTIVAL ECONOMIA TRENTO: “LA LETTERA DEL PONTEFICE, IL TESTO DEL MESSAGGIO AI PARTECIPANTI INVIATO DA PAPA FRANCESCO” (PDF ORIGINALE INTEGRALE)

21.26 - giovedì 23 maggio 2024

LINK LETTERA PONTEFICE

Il messaggio di Papa Francesco al partecipanti al XIX Festival dell’Economia di Trento.

Un messaggio che richiama l’urgenza della pace e una riflessione sui dilemmi del nostro tempo, in piena condivisione del confronto che anima questa edizione del Festival dell’Economia di Trento: le parole e la benedizione del Santo Padre spingono a dialogare per la ricerca di strade condivise verso un processo di cambiamento, a beneficio dell’armonia fra i popoli e per il futuro delle giovani generazioni. È l’invito che Papa Francesco rivolge a tutti i partecipanti al Festival, con parole di incoraggiamento e di speranza.