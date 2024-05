PAT * DIPARTIMENTO SALUTE – DIRIGENTE GENERALE: «APPROVÀTI I CRITERI PER L’AVVISO PUBBLICO, A BREVE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO»

12.42 - sabato 25 maggio 2024

La Giunta provinciale ha approvato i criteri per la procedura di avviso pubblico rivolta all’assunzione a tempo determinato del dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali. Per la presentazione delle domande di partecipazione ci sono 15 giorni di tempo a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

Il dirigente, oltre ai requisiti richiesti dall’avviso, dovrà aver maturato esperienza nella direzione di strutture dirigenziali e aver conseguito risultati positivi nelle valutazioni delle prestazioni effettuate, inoltre dovrà essere in possesso di competenze in ambito socio-sanitario, nelle politiche sociali, nella disabilità e non autosufficienza, nonché nelle tematiche dell’inclusione sociale nei rapporti con il Terzo Settore.

Per informazioni sulla procedura è disponibile l’Ufficio assetto economico del Servizio per il personale della Provincia, via don Giuseppe Grazioli n. 1, Trento, tel. 0461 496349, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.45, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 15.45.

L’avviso verrà pubblicato sul portale della Provincia, alla sezione “Interpelli e avvisi per conferimento incarichi dirigenziali”, a questo link