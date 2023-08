MEDIASET – ITALIA 1 * “LE IENE PRESENTANO: INSIDE”: « LUNEDÌ 7 AGOSTO, IN PRIME-TIME L’APPROFONDIMENTO DI PECORARO, ” IL LAVORO ED REDDITO DI CITTADINANZA” »

11.41 - domenica 6 agosto 2023

Domani, lunedì 7 agosto, in prime-time su Italia 1, la riproposizione de “Le Iene presentano: Inside” dal titolo “Il lavoro in Italia e il reddito di cittadinanza”: un approfondimento dedicato al lavoro sotto ogni punto di vista, dalla ricerca estenuante di un posto alla disoccupazione, passando per quello in nero o precario fino alla mancanza di mano d’opera nelle aziende, nell’agricoltura, nella sanità e persino all’interno delle Istituzioni.

In questa puntata Gaetano Pecoraro e Francesco Priano offrono uno spunto di riflessione sul più importante pilastro della nostra Repubblica, toccando vari aspetti: dalla decisione di alcune aziende di spostare la produzione in altre nazioni allo sfruttamento dei braccianti nelle filiere agricole, dalla mancanza di lavoratori stagionali alle disuguaglianze tra ricchi e poveri. Focus particolare verterà sul Reddito di cittadinanza, con un confronto tra la nostra nazione e alcuni paesi esteri.

L’inviato, infatti, dopo essere stato in Finlandia e in Spagna, racconta di forme di sostentamento alternative, come, ad esempio, il Reddito di Base Universale e Incondizionato, un assegno mensile che lo stato dà ai cittadini senza chiedere nulla in cambio. “Le Iene” scattano così una fotografia della situazione attuale: l’Italia ha uno dei tassi di disoccupazione più alti d’Europa e sono tre milioni gli italiani e stranieri che lavorano in nero, impiegati ogni giorno senza nessuna garanzia o tutela, spesso sfruttati dai loro datori, o, addirittura, dalle organizzazioni criminali.

Nel corso della puntata si proverà a rispondere ad alcune domande, interrogandosi su come cambiare un sistema che, a tutt’oggi, produce disuguaglianze sempre più evidenti, una su tutte: è a causa del reddito di cittadinanza se in Italia oggi non si trovano più lavoratori? Infine, ai microfoni della trasmissione, tra le testimonianze più significative: quella di chi ha fatto di tutto per non perdere la sua occupazione e quella di chi purtroppo, per via del lavoro, ha perso la vita.