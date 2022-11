PAT * CONVEGNO UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA: FUGATTI, « SICUREZZA URBANA, TEMA SENSIBILE PER I TRENTINI ED AL CENTRO DELLA POLITICA»

18.36 - venerdì 11 novembre 2022

Fugatti: “La Polizia locale ha un ruolo importante nella lotta alla microcriminalità”. “La sicurezza urbana è un tema molto sensibile per i trentini ed è sempre stato al centro della politica di questa amministrazione.” È quanto ha ricordato il presidente Maurizio Fugatti durante il suo intervento al convegno dell’Unione Polizia Locale Italiana nel palazzo della Regione.

“Il Trentino è una bellissima realtà sociale che ci invidia tutto il Paese, ma non dobbiamo abbassare la guardia perché è sotto l’occhio di tutti il problema delle violenze di genere, delle baby gang e dello spaccio nei pressi degli istituti scolastici. Proprio per questo credo sia importante il lavoro della polizia locale che ringrazio per la sua presenza sul territorio”.

Al termine del convegno il presidente Maurizio Fugatti è stato premiato con una targa per il costante impegno al fine di tutelare il territorio e la sicurezza urbana