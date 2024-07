GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * PREMIO “MASSIMO DE ALESSANDRI“: «I VINCITORI, NICCOLÒ ANDREETTA – DAMIANO MENEL – MASSIMILIANO BULLO – ASSIL TALBI»

11.41 - mercoledì 24 luglio 2024

Consegnati dal Gruppo Dolomiti Energia i premi Massimo De Alessandri. Nuova edizione per il riconoscimento in memoria del manager scomparso due anni fa. Vincitori con le loro tesi di laurea magistrale sono stati Niccolò Andreetta, Damiano Menel, Massimiliano Bullo e Assil Talbi dell’Università di Trento.

Da una parte ci sono giovani che studiano l’energia nelle sue diverse declinazioni, in vari ambiti scientifici. Dall’altra c’è la volontà di tenere vivo il ricordo di un manager che ha lasciato un segno nel settore. Due poli che si attraggono nel premio di laurea magistrale in memoria di Massimo De Alessandri, promosso dall’Università di Trento in collaborazione con il Gruppo Dolomiti Energia.

Massimo De Alessandri, scomparso nel luglio del 2022 a 58 anni, laureato in Economia e Commercio all’Università di Verona, dal 2018 era presidente del Gruppo Dolomiti Energia ed era impegnato in progetti per lo sviluppo sostenibile del territorio.

La seconda edizione del premio in suo ricordo è stato vinto da Niccolò Andreetta (laurea magistrale Mechatronics Engineering), Massimiliano Bullo (laurea magistrale Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio), Damiano Menel (laurea magistrale Finanza) e Assil Talbi (laurea magistrale Management and Industrial Systems Engineering) dell’Università di Trento. La selezione era riservata a laureate e laureati magistrali per tesi su tematiche legate agli aspetti economici, giuridici, tecnico-scientifici dell’energia.

La cerimonia si è tenuta ieri, 23 luglio, al Palazzo di Economia di UniTrento.

Per l’Università di Trento erano presenti la prorettrice alla didattica Paola Venuti e la dirigente della Direzione Comunicazione e Relazioni esterne Alessandra Montresor.

Oltre alla famiglia e al management della società, per il Gruppo Dolomiti Energia era presente la Presidente Silvia Arlanch che ha dichiarato: “Ricordare Massimo De Alessandri con un premio di laurea, che aiuti i giovani a proseguire nella loro formazione o comunque a seguire i loro progetti una volta laureati è il modo migliore di onorare la memoria di un uomo concreto, lavoratore e sempre disponibile con i giovani meritevoli e volenterosi di fare. Un po’ come è sempre stato lui, meritevole e uomo del fare”.

I vincitori

Niccolò Andreetta (laurea magistrale Mechatronics Engineering) ha vinto con la tesi “Development of a simulator for control strategy testing in wind turbine generators”. Lo scopo della tesi era sviluppare un modello matematico del sistema di conversione di una turbina eolica. La sfida è arrivare a un simulatore che deve essere semplice e flessibile per testare le diverse condizioni, ma allo stesso tempo sufficientemente strutturato.

Massimiliano Bullo (laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio) nella tesi “Gassificazione integrata nei rifiuti solidi urbani” ha approfonditi diversi casi studio e lo stato dell’arte per comprendere l’integrazione del gassificatore in vari contesti, come l’essiccamento termico dei fanghi di depurazione, la produzione di cemento e l’utilizzo potenziale per il teleriscaldamento. Infine, ha condotto uno studio di valutazione dell’impatto ambientale utilizzando un software riconosciuto a livello mondiale, su due possibili applicazioni».

Damiano Menel (laurea magistrale Finanza) è stato premiato per la tesi “Il legame tra energia e cicli economici: teoria, modelli var ed evidenza dal contesto italiano”. Incentrata sulla comprensione del ruolo del petrolio e dei fattori energetici nella determinazione dei cicli economici, Menel ha indagato in particolare la possibile presenza di un legame tra diversi prezzi dell’energia e il tasso d’inflazione.

Assil Talbi (laurea magistrale Management and Industrial Systems Engineering) nella tesi “Strategic Quality Management in Co-Production Settings: A Dual Perspective on Service and Manufacturing Systems” offre una panoramica delle tecniche di controllo dei processi statistici e delle loro applicazioni nel manifatturiero e nei servizi. Introduce il concetto di co-produzione rispetto alle tecniche tradizionali di controllo dei processi. Inoltre, esamina i gap di qualità tra ciò che il fornitore intende offrire e ciò che il cliente si aspetta di ricevere.