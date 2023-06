PAT * CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO: SPINELLI, « SIAMO I PRIMI IN ITALIA AD AVERE RIAPERTO LA TRATTATIVA IMPEGNANDO RISORSE PROPRIE, STIAMO MANTENENDO GLI IMPEGNI PRESI »

17.49 - martedì 13 giugno 2023

Contratto pubblico impiego. Spinelli “Decisi a portare a termine la trattativa”. “Quello di oggi è stato un primo incontro, convocato a stretto giro dopo la convergenza di intenti raggiunta in Giunta e anticipata dal presidente Fugatti. Essendo il primo passo, è naturale che ne debbano seguire altri”. Risponde così l’assessore provinciale allo sviluppo economico, Achille Spinelli dopo le critiche di CGIL CISL e UIL alla proposta illustrata oggi in tema di rinnovo del contratto del pubblico impiego. “Siamo i primi in Italia – commenta ancora Spinelli – ad aver riaperto la trattativa impegnando risorse proprie e credo che questo vada sottolineato con decisione ed onestà, dato che stiamo mantenendo gli impegni presi. Ovviamente non ci aspettavamo l’applauso delle federazioni sindacali del pubblico impiego, ma siamo determinati a raggiungere l’obiettivo nell’interesse dei lavoratori e dell’Amministrazione, considerando che la qualità e l’efficienza della stessa passa attraverso il giusto equilibrio fra aspettative e responsabilità di chi ci lavora a vari livelli.

Ovviamente – aggiunge ancora l’assessore Spinelli – il quadro macroeconomico generale non è dei più facili e l’analisi di Banca d’Italia unita alle ultime stime della Camera di Commercio lo confermano. Ma è giusto reagire alle fasi critiche con coraggio, fiducia e determinazione. Per questo posso dire che quello di oggi è stato solo il primo approccio e avremo sicuramente altre occasioni per lavorare anche se tutti dobbiamo essere consapevoli che la dinamica delle spese è ampia e forte ed è molto difficile dare un impulso positivo ai flussi delle entrate”.

Da ultimo l’assessore Spinelli conferma l’impegno dell’Amministrazione anche sul fronte dei buoni pasto. “La Provincia è vigile ed attenta – commenta – avendo a cuore che i dipendenti pubblici possano avere un servizio adeguato e contemporaneamente anche le aziende di settore possano contare sull’efficienza del meccanismo”.