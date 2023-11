PAT * CALLIANO – NUOVA PANCHINA ROSSA: SPINELLI, « BASTA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, COSTRUIAMO SUBITO UN FUTURO DI RISPETTO »

19.32 - sabato 25 novembre 2023

Nella Giornata del 25 novembre l’inaugurazione della nuova panchina rossa a Calliano. Il vicepresidente: “Dalla Provincia sostegni anche per avere più lavoro e indipendenza femminile”. Spinelli: “Basta violenza contro le donne, costruiamo subito un futuro di rispetto”.

“Spesso pensiamo di vivere nella modernità ma se guardiamo al fenomeno della violenza contro le donne dobbiamo riconoscere che non è così. Mi riferisco ai soprusi nei rapporti tra i generi, dentro la famiglia e anche tra i giovani. A ciò che ci ostacola nel costruire, subito, un presente e un futuro basati sul rispetto. Penso quindi al ruolo dell’educazione, a cosa vuol dire essere genitori oggi, ma anche all’importanza dell’indipendenza economica per la donna quale elemento di libertà. Anche su quest’ultimo tema, come Provincia autonoma, cercheremo di promuovere azioni positive.

La giornata di oggi, 25 novembre, deve essere di grande riflessione e di spunto concreto. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati qui, nella comunità di Calliano. Una nuova panchina rossa ci ricorda ciò che dobbiamo fare ogni giorno: nessuna donna o ragazza va lasciata sola”. Così il vicepresidente della Provincia e assessore con delega alle politiche per la famiglia Achille Spinelli, che questo pomeriggio in occasione del 25 novembre, Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha partecipato all’inaugurazione della nuova panchina rossa presso il parco Europa a Calliano, portando i saluti del presidente Fugatti e della Giunta.

Si tratta del secondo simbolo di questo tipo – un luogo che invita a fermarsi e riflettere, a coltivare un pensiero che diventa azione – collocato nella comunità vallagarina. Lo ha ricordato stesso sindaco di Calliano Lorenzo Conci, presente assieme agli altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, alle associazioni, ai cittadini, al maestro Gianni Muraro che ha curato l’accompagnamento musicale, in un’iniziativa promossa dalla commissione alle Pari Opportunità del Comune di Calliano.

“Il 25 novembre – ha detto il primo cittadino – deve essere tutti i giorni dell’anno. Serve un impegno collettivo di tutta la società per superare il fenomeno della violenza di genere. Questa nuova panchina rossa si aggiunge alla prima collocata nel parco della scuola primaria, proprio per sottolineare la necessità di un cambio culturale forte che coinvolga le nuove generazioni. Non è solo un simbolo, ma un’installazione concreta che sprona ognuno a dare ciascuno il proprio contributo”.

“Rimane la convinzione – ha aggiunto Conci – che oltre a queste iniziative di sensibilizzazione per contrastare il problema della violenza sulle donne ed il dramma dei femminicidi serva non solo l’inasprimento delle pene ma la certezza che queste vengano poi mantenute. Serve dunque la certezza della pena”.

“Questa panchina rossa è stata voluta fortemente dalla commissione alle Pari Opportunità di Calliano, per favorire ogni giorno, nella vita quotidiana della nostra comunità, un momento di sensibilizzazione e consapevolezza, anche attraverso un simbolo così concreto e tangibile”, ha precisato Giorgia Pizzini, consigliera comunale delegata alle Pari Opportunità.