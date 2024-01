ENPA – TRENTINO * “MI MANDA RAI3”: « IL SERVIZIO TELEVISIVO SUGLI ORSI È ANDATO IN ONDA IN ITALIA, MA NON NEL NOSTRO TERRITORIO »

12.21 - domenica 7 gennaio 2024

Il programma “Mi manda rai3” non è andato in onda in Trentino mentre veniva diffuso un servizio dedicato agli orsi presenti nella nostra provincia.

Questa mattina alle 9,00 in punto, mentre altrove iniziava il programma “Mi manda rai3”, in Trentino il collegamento si staccava e veniva diffuso un vecchio servizio in tema di musica. Ci sembra davvero grave che proprio nel territorio in cui gli orsi sono stati reintrodotti con successo, il cui merito va in buona parte riconosciuto agli abitanti del Trentino, non venga trasmesso un servizio di approfondimento serio, condotto con grande garbo, consentendo anche alle voci contrarie di esprimersi.

Una continua e corretta comunicazione, che insegni come relazionarsi con una specie essenziale per la biodiversità e la tutela dell’ambiente, è la base imprescindibile per una positiva coesistenza far uomo e fauna selvatica.

Per questo come ENPA del Trentino chiediamo ai media, il cui primo fine è per l’appunto la comunicazione, di diffondere il link che già da oggi consente a tutti di seguire questo importante servizio.

Questo il link:

Ivana Sandri

Per ENPA del Trentino