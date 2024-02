UIL SCUOLA – TRENTINO * INCONTRO CON ASSESSORE GEROSA: “ FORMAZIONE PROFESSIONALE – ATA – AE – SCUOLA INFANZIA: DI FIORE, “ AD OGNI INCONTRO VI SONO PASSI AVANTI “

13.11 - martedì 20 febbraio 2024

AE – Scuola Infanzia Incontro con l’Assessore all’Istruzione – Di Fiore: “Sicuramente positivo è il confronto continuo: ad ogni incontro vi sono passi avanti. Eppur tuttavia spesso ci è capitato, purtroppo, che alle parole non siano seguiti i fatti. Sono rimasti molti nodi da sciogliere: UIL Scuola chiede una immediata calendarizzazione di un nuovo incontro.”

Ieri, a distanza di un mese, nuovo incontro con l’Assessore all’Istruzione. Dall’Assessore prime aperture alle richieste avanzate da UIL Scuola inviate il 19 gennaio.

Un lunedì mattina, ieri 19 febbraio, denso di incontri in Assessorato: dalle 8.00 alle 9.00 la Formazione Professionale, l’ora successiva dedicata al personale ATA e agli Assistenti Educatori, per chiudere entro le 11.00 con la Scuola Infanzia. Moltissimi i temi affrontati.

Formazione Professionale.

Rispetto alle diverse richieste avanzate da UIL Scuola, le prime risposte sono arrivate. L’Assessore si è impegnato a proporre degli esami di ammissione al CAPES (il V anno proposto dalla FP) semplificati, da effettuare nella stessa mattinata in tutti gli Istituti formativi interessati.

“Alcune storture, ampiamente verificate e riportate all’attenzione dell’Assessore, saranno sicuramente superate. Non dobbiamo dimenticare che in Trentino gli IFP debbono rispondere anche all’offerta formativa degli Istituti di Istruzione professionale.” UIL Scuola ha richiesto sia costituito un tavolo tecnico per giungere alla completa armonizzazione contrattuale tra docenti della scuola in Trentino: il CCPL dei docenti della scuola a carattere statale deve essere applicato a tutti i docenti in servizio in Trentino, dipendenti del medesimo datore di lavoro.

Di Fiore: “Non ci basta pensare alle Scuole paritarie: occorre garantire parità di trattamento a tutto il personale. Anche in termini di reclutamento: medesimo riconoscimento dei servizi prestati, solo se vi sono le stesse modalità di reclutamento e di attribuzione dei contratti.”

ATA – AE

A seguire, dalle ore 9.00, si è trattato delle problematiche inerenti in riferimento al personale ATA e AE. Avendo avuto poche riposte dall’Assessore, il tempo è servito a ricordare quanto richiesto da UIL Scuola. Contratto unico per tutto il mondo della Scuola, un percorso condiviso attraverso il tavolo tecnico di confronto; diritto alla mobilità senza vincoli, puntando alla premialità; stabilizzazioni del personale, attraverso concorsi per soli titoli o modalità di corso – concorso (previsto dalla legge, accogliendo antica richiesta di UIL Scuola); dalle MAD alle graduatorie d’istituto (o alle GPS) ampliando la piattaforma già predisposta da Trentino Digitale, aprendo però a tutti i profili professionali; parità di trattamento, estendo il diritto alla progressione orizzontale di carriera: un diritto fortemente voluto, e ottenuto, con fatica, dalla UIL Scuola. “Dalla politica attendiamo passi concreti e in tempi brevissimi. Mobilità, reclutamento e graduatorie sono temi che debbono essere affrontati tempestivamente.

Per le proposte/problematiche riguardanti gli AE si attende un incontro dedicato. Scuola Infanzia

Alle 10.00, last but not least, si è aperto l’incontro dedicato al personale della Scuola Infanzia.

Di Fiore: “Ci siamo fin da subito soffermati sul nodo FoREG, che sarà oggetto di confronto in APRaN: i progetti non possono essere dichiarati obbligatori; in ogni caso è importante destinare riconoscimenti di pregio a tutte le insegnanti che offrono disponibilità ad una flessibilità oraria per sopperire alle assenze temporanee. Su questo UIL Scuola chiede un impegno politico concreto da parte dell’Assessore e Vicepresidente.

Sul tema dei 5 giorni di ferie, la nostra Organizzazione ha ricordato all’Assessore una richiesta avanzate formalmente ad inizio mese: abbiamo mandato alla firma solo se riusciamo a modificare due passaggi della bozza siglata. Lunedì in APRaN possiamo giungere ad un buon accordo.”

UIL Scuola ha ricordato, per brevi punti, le diverse richieste, già avanzate per le vie brevi, all’Assessore Gerosa: dal calendario scolastico uguale a quello degli altri ordini di scuola, alla stabilizzazione personale operatore e cuoco delle scuole dell’infanzia equiparate; dall’abolizione del divieto di sostituzione per tutto il personale e per tutte le tipologie di assenza, all’utilizzo delle ore di sostituzione solo in caso di emergenza e per brevissimi periodi. Un punto apposito si è trattato sul diritto pieno alla mobilità, così come all’attenzione alla necessità di dare risposte speciali ai bisogni educativi speciali: è doveroso un potenziamento di organico.

UIL Scuola: “è necessario togliere tutti i vincoli, oggi imposti per legge. La continuità didattica si difende con la stabilizzazione del personale, non con la logica dei divieti e dei blocchi. Via il vincolo triennale, via i vincoli sul Part- time. Al personale in part-time sin dal lontano 2014, deve essere garantito il diritto a passare a tempo pieno. Senza ulteriori penalizzazioni.